潘忠政完成投票 憂投票率低落、對正方不利

潘忠政受訪表示憂心投票率低落，對正方不利。（記者許倬勛攝）

2021/12/18 11:42

〔記者許倬勛／桃園報導〕四大公投投票今天登場，「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政上午赴桃園市平鎮國中投票，他憂心表示，天氣寒冷、資訊複雜等因素，都會導致投票率低落，對於正方非常不利，呼籲民眾踴躍投票。

「選民對於議題思辨不足，難以抉擇」，潘忠政受訪砲火連連，他批政府不斷釋放錯誤訊息，包括「三接沒有蓋在藻礁上」、「萊豬改稱美豬」，企圖混淆選民視聽，尤其蔡英文總統貴為國家元首，卻以過於簡單化、意識形態的語言操弄資訊。

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談及藻礁，潘忠政重申立場，他說，自己並非全盤否定天然氣，公投案題目明確說明「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」三接無須停建、而是遷離至台北港或更合適地點，迄投票當日都無具有法律效益的聽證會，事情真相無法揭露，三接有替代方案，而藻礁沒有選擇，它是固氮英雄，應保存留給下一代。

潘說，民進黨支持者不斷提到「若三接遷離，中南部民眾要用肺換藻礁」，但大潭電廠八、九號機陸續啟用，使用的也是中油一、二接的天然氣，證明事情被曲解，民進黨政府顯然帶頭恐嚇、情緒勒索，令人遺憾。

媒體詢問潘忠政是否會擔心公投過關後，政府不會按照結果遷離？潘說，這項公投是對政策不信任提出複決權，依公投法第30條規定，總統必須有所回應，通過了，證明政府在說謊，若未通過，也會在環評一一證明外推方案不可行，總而言之，人與人的誠信都在這段期間破壞殆盡，歸咎於民進黨。潘忠政在10點15分左右完成投票，離開投票所。

潘忠政將票投入票匭。（記者許倬勛攝）

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