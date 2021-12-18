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    首頁　>　政治

    謝長廷返高雄投票：盼別把台灣的國際空間縮小

    駐日代表謝長廷因公務返台，今天上午在高雄文化院投下公投選票。（記者許麗娟攝）

    駐日代表謝長廷因公務返台，今天上午在高雄文化院投下公投選票。（記者許麗娟攝）

    2021/12/18 11:39

    〔記者許麗娟／高雄報導〕四大公投今天（18日）進行投票，駐日代表謝長廷上午9點半在立委管碧玲、高雄市議員康裕成等友人陪同，至高雄市文化院投票，謝長廷表示主要是返台述職報告，既然回來一定要投票，也希望公投結果別把台灣在國際上的空間縮小了。

    謝長廷返台，昨天剛好滿21天的居家檢疫和自主健康管理，他笑稱「今天是以乾淨、無菌的身體現身。」並表示，投票是公民的義務，他在日本接觸很多國際人士，了解台灣最近在國際上的地位很關鍵、受到國際重視，希望公投的結果不要把台灣好不容易打開來希望、空間縮小了，把希望的燈滅了。

    對於返台任務，謝長廷回應，將進行述職報告，關於台日關係、觀光如何重建，疫情終結後如何開始等，此外，明年日本與中國建交50年，但台灣與日本的淵源自1920年起已滿百年，日本與台灣近代化的發展，包括電氣、水壩、自來水、蓬來米、鐵道等都有很深的淵源，將推動拍攝人物紀錄片，擴大台、日自1920年起的100年，像高雄自1920年起從打狗改名高雄，台南自來水道也滿100年，台灣與日本民間的深厚情誼，可蓋過與中國50年的政治關係。

    謝長廷因公務返台，也不忘行使公民權、投公投票。（記者許麗娟攝）

    謝長廷因公務返台，也不忘行使公民權、投公投票。（記者許麗娟攝）

    謝長廷戴著台、日友好的口罩，至高雄文化院投公投票。（記者許麗娟攝）

    謝長廷戴著台、日友好的口罩，至高雄文化院投公投票。（記者許麗娟攝）

    駐日代表謝長廷（左二）在立委管碧玲（左三）、高雄市議員康裕成（左後）及友人陪同，至文化院投票。（記者許麗娟攝）

    駐日代表謝長廷（左二）在立委管碧玲（左三）、高雄市議員康裕成（左後）及友人陪同，至文化院投票。（記者許麗娟攝）

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