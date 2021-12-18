為台灣開大門！賴清德投下公投票：徹底解決4個紛擾議題

副總統賴清德今天返鄉投票，呼籲全民依正確訊息，為國家做出最有利的決定。（記者王姝琇攝）

2021/12/18 11:12

〔記者王姝琇／台南報導〕今天（18日）是公投日，副總統賴清德一早回到台南投票，也再次呼籲全民踴躍出來投票，根據正確訊息為國家做出最有利的決定，也盼徹底解決4個紛擾議題；「我們要做的是勇敢、自信向前走，而不是走回頭路，共同為台灣未來及後代子孫鋪好前往國際的道路。」

賴清德上午在台南市長黃偉哲、民進黨副秘書長林飛帆及立委林俊憲、賴惠員、郭國文及林宜瑾等人陪同下，前往中西區大德街投票所投票；投票前賴清德特地透過媒體向民眾喊話表示，公投是提供國人決定國家重大政策的機會，「對事不對人」，呼籲民眾踴躍投票，根據正確的訊息為國家做出最有利的決定。

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賴清德表示，公投4大議題在台灣紛擾超過20年，好不容易都已有的決定，該立法已立法、該形成政策的也已形成，該興建的工程也已經在興建，現在要做的事，即是勇敢、自信向前走，而非停頓走回頭路，再進入紛擾時代，包括珍愛藻礁及反萊豬公投，對台灣經濟發展深遠。

賴清德重申，政府已經做好藻礁保護工作，不僅將原開發範圍由230公頃縮小到23公頃，碼頭也由原規劃在岸邊往外海推1200公尺，目的就是為了保護藻礁，因此應讓第三天然氣接收站順利興建完工，2年後便可供應已蓋好的天然氣發電廠，年發電量137億度電，不僅可生產製造所需的穩定供電，也可解決中部和南部因煤炭發電造成空汙等問題。

至於「反萊豬公投」，賴清德說，健康安全把關政府已優先做到，首先針對前總統馬英九開放萊牛的國際標準來開放萊豬進口，第二，政府也會做到清楚標示，讓社會自主選擇，若該公投通過，勢必會再度中斷台美好不容易重啟的雙邊貿易談判，台灣要加入CPTPP也會產生困難，對企業生產製造後商品，要進口國際貿易，也會碰到國際上關稅等問題，企業競爭力會產生重大影響。

賴清德說，非常期待民眾今天出來投票，為國家做出最好的決定，把這4個紛紛擾擾的議題做徹底結束，要為台灣開大門，為台灣鋪好前往國際的道路，讓我們後代子孫可以自由自在地在國際上競爭，讓台灣的未來發展越來越好。

副總統賴清德投下公投票。（記者王姝琇攝）

副總統賴清德完成投票，一派輕鬆地步出投票所。（記者王姝琇攝）

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