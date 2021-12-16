賴清德今晚關西宣講公投 全程客語登場

副總統賴清德（左4）今晚到新竹縣關西鎮宣講「4個不同意，台灣更有力」！（記者黃美珠攝）

2021/12/16 21:05

〔記者黃美珠／關西報導〕週六就要公投了，民進黨客家事務部今晚在新竹縣關西鎮太和宮前舉辦「義民公投護台灣關西場」，副總統賴清德壓軸現身助講，他全程以口音還算標準的海陸腔客語，以基於環境、能源、經濟以及台灣民主4個安全的理由，呼籲鄉親屆時一定要站出來投公投，且票票都投下不同意的票！他全程客語的宣講，贏得現場鄉親讚聲不斷。

賴清德說，核四蓋好22年卻沒有使用，是老爺車、拼裝車，反對重啟核四是因為事關台灣的環境安全。支持保護藻礁則跟台灣能源安全有關係，政府已經做好保護藻礁的工作，如果無法使用天然氣發電，台灣會陷入缺電問題，所以為了台灣的能源安全請大家投不同意票。

請繼續往下閱讀...

他說，萊豬議題則牽涉到台灣的經濟安全。當年前總統馬英九採認國際標準開放萊牛進口來台，現在蔡英文總統比照同樣的標準開放萊豬進口。萊牛沒有問題，萊豬就沒有問題，更何況政府有要求肉品要標示清楚，做好相關的安全把關後由民眾自由選擇。

公投綁大選則跟台灣民主的安全相關，上次公投綁大選造成天下大亂，為了保護公投的品質，維護台灣民主的安全，所以他也請民眾投下不同意票！

今天晚上民進黨這場公投宣講會，除了在地的黨公職人員到場助講，客委會主委楊長鎮、新埔褒忠亭義民廟董事長林光華、立委邱泰源等也都到場幫腔。

副總統賴清德大約於晚間7點20分抵達，為的就是選前倒數之際呼籲鄉親支持「4個不同意，台灣更有力」，所以宣講會後跟所有在場者一起高呼這個口號，期許新竹縣的鄉親支持民進黨讓台灣繼續向前進。

副總統昨晚以環境、能源、經濟、以及台灣民主4個安全，全程用客語呼籲新竹縣鄉親支持公投「4個不同意」。（記者黃美珠攝）

關西鄉親對副總統賴清德全程客語宣講公投大力給讚。（記者黃美珠攝）

副總統賴清德上台宣講公投前先參拜太和宮。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法