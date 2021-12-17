4個公投像石頭阻礙台灣 賴清德：明天把4顆石頭搬走

副總統賴清德籲請大家明天挽起袖子，走出門投票，把4顆石頭搬走，不要阻礙台灣未來的發展。（記者劉信德攝）

2021/12/17 20:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投明天就要投票，民進黨今晚於台北凱道舉辦大型公投說明會，副總統賴清德致詞時，將4個公投比喻成4顆石頭，請大家明天挽起袖子，走出門投票，把4顆石頭搬走，不要阻礙台灣未來的發展。

賴清德說，拜託大家投下4個不同意，是根據三個考量，第一是台灣經濟發展，蔡英文總統上任後我們就意識到美國和中國貿易戰就要開始，加上中國投資環境大不如前，所以行政院不只改善台灣投資環境，也拿出歡迎台商回台投資專案，歡迎海外資金回來，現在台商回來900間左右，投資金額超過1兆4千多億。

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他說，去年經濟成長率百分之3點多，是亞洲四小龍第一名，今年還會更好，百分之6點多，亞洲四小龍第一名，這樣的成績是大家共同打拚出來的，為了台灣經濟發展，一定要幫忙台灣企業，首先就是要穩定供電給企業使用，回來的台商或其他企業才能好好生產製造，第二是幫忙企業解決關稅問題，不能讓企業失去競爭力。

賴清德拜託大家，4個公投有兩個影響台灣經濟未來影響，珍愛藻礁牽涉台灣穩定供電的問題，一定要投下不同意，因為蔡英文總統上任後，已經事先做好保護藻礁的工作，不只把範圍2百多公頃縮小到23公頃，碼頭往外海推，一定要讓三接順利興建，2年後大潭電廠每年可以供應137億度電，穩定供電還可以解決中部和南部空氣污染問題，拜託大家珍愛藻礁公投投下不同意。

他說，反萊豬公投千萬不能同意，因為蔡英文總統開放萊豬進口前已經做好健康安全把關工作，比照馬英九時代開放萊牛採用的標準，萊牛進口已經8、9年，沒有出現問題，萊豬進口自然也不會有問題，何況政府已經做到清楚標示，不想吃也不會吃到，有自由選擇機會，如果公投過了，好不容易台灣和美國已經開始的雙邊貿易協定又會遇到阻礙，未來商品賣到美國就會遇到關稅問題，日本開始歡迎台灣加入CPTPP，如果順利加入，關稅可以減免，所以反萊豬公投要投不同意。

賴清德說，第二個考量是社會安定和環境安全，上次九合一選舉清楚看到天下大亂，下午4點到了還在投票，許多公投內容大家都不清楚，立法院修法讓公投和選舉分開來創造雙贏，又要綁再一起，必然會造成天然大亂影響社會安定，一定要投不同意；還有核四蓋蓋停停，是老爺車也是拼裝車，台灣根本無法解決和費力的問題，為了台灣環境安全，公投案一定要投下不同意。

賴清德指出，第三個考量就是國際局勢，最近不只有台日美三方對話，美國總統拜登召開民主峰會台灣也有受到邀請，台灣站在關鍵島鏈位置，堅持民主、捍衛主權，大家要繼續支持蔡英文總統，繼續邁入國際社會。

賴清德說，4個公投如果任何一個公投通過對台灣一定會帶來衝擊，特別是反萊豬公投，如果通過不只是影響企業未來競爭力，也會影響台灣和美國關係，現在已經開放，突然沒有理由禁止，這樣會失信於美國、失信於國際社會，未了讓台灣更進一步進入國際社會，這4個公投一定要投下不同意。

賴清德說，這4個公投對台灣一點幫助都沒有，就像4顆石頭一樣阻礙台灣，明天無論氣候如何，無論多忙，大家一定要出力把這4顆石頭搬走，讓台灣繼續發展、繼續繁榮，在國際社會跟人家競爭。

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