拿公投當翻身工具 英媒：國民黨力拚不被邊緣化

英國金融時報報導，國民黨拿4項公投案當翻身工具，希望藉以取得政治資本，避免被邊緣化。（路透）

2021/12/17 19:31

〔編譯楊芙宜／台北報導〕台灣明天將舉行4大公投案的投票，英國金融時報報導分析，在台灣選民唾棄北京、拒絕和中國統一之際，最大反對黨國民黨支持度下滑至剩不到20%，這場公投是國民黨要力拚在政治繼續有影響力、避免被邊緣化的一役，寄望可藉4大公投案重新注入其政治資本。

報導指出，國民黨週五孤注一擲在街頭宣講，由黨主席朱立倫帶頭，動員數千支持者；這場公投結果代表對國民黨的測試，未來可否作為一股存續的政治勢力，並受到北京密切關注。

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哈佛大學費正清中國研究中心台灣政治專家南樂（Lev Nachman）受訪表示，今日地緣政治脈絡完全不同於1年前，「即使今年非選舉年，中國因素仍有影響」。

報導引用一不具名研究台灣事務的中國學者表示，「如果國民黨漸趨式微，將引發很大顧慮，因為這可讓台獨勢力壯膽，而我們會認為和平統一的機會正在消失」。

報導說，國民黨即使隨著1990年代台灣民主化過程而調整其政策，之後，它仍繼續擁抱台灣和大陸都屬於「一個中國」的觀念；這個信念越來越和民意格格不入，因為大多數台灣人拒絕和中國統一，且過去10年來國民黨支持度已陷入困境：政大選研中心數舉顯示，相較於執政的民進黨認同者達31.4%，國民黨認同者下滑至只剩18.7%。

根據報導，星期六，國民黨希望利用選民對食安恐懼，來尋求政治上翻身；當蔡英文總統去年開放美豬進來台灣市場，國民黨譴責蔡英文和民進黨讓民眾健康處於風險。

中研院政治所副研究員鮑彤（Nathan Batto）受訪表示，豬肉議題是選民最有可能站在國民黨那一邊的議題，這對國民黨大多數核心議題來說相當不尋常；國民黨有了這個想法，把它變成一場反蔡英文及反民進黨的投票，但現在，民進黨反過來把它變成一場挺蔡的投票。

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