趙少康催票：不去投票的人 就是支持民進黨、蔡英文、蘇貞昌

中廣董事長趙少康出席國民黨「民主守夜」，上台宣講喊出，明天不去投票的人，就是支持民進黨、蔡英文總統與行政院長蘇貞昌。（記者廖振輝攝）

2021/12/17 19:44

〔記者施曉光／台北報導〕中廣董事長趙少康今晚參加國民黨「民主守夜」活動致詞時喊出，如果明天不去投票的人，就是支持民進黨、蔡英文總統與行政院長蘇貞昌。

趙少康說，他很怕因為明天天氣轉冷，許多人就不出來投票，但這次有可能是最後一次的公投，因為如果沒有通過公投綁大選，下一次還有誰會發起提案，幫忙連署？「這就是民進黨的詭計，希望以後沒有公投。」

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他說，明天不去投票的人，就是支持民進黨，他問現場群眾，「你支持民進黨嗎？你滿意民進黨？如果你不去投票，就是支持民進黨，就是支持蔡英文，就是支持蘇貞昌！」如果大家不支持民進黨，明天就要用公投票給民進黨一點顏色看看！

趙少康痛批蔡英文已經變成「騙子總統」，是所有人的恥辱，故意把反萊豬公投說成反美豬，把主張遷離藻礁的三接公投，改成不要蓋三接，這是故意欺騙人民。

此外，前國民黨主席、立委江啟臣說，公投對民進黨就是一面照妖鏡，因為公投讓執政者害怕，必須謙卑、向人民低頭，如果沒有這4項公投，蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌會理會人民？最近蔡、賴、蘇四處跑，就是害怕4個公投案通過，為了讓蔡英文低頭，大家明天一定要出來投票。

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