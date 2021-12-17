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    公投催票！陳吉仲：開放萊豬贏得國際支持 豬價創24年來最好

    農委會主委陳吉仲。（資料照）

    農委會主委陳吉仲。（資料照）

    2021/12/17 18:44

    〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬等四大公投案明天就要投票，農委會主委陳吉仲說，台灣必須走出去，也有能力走出去，因此更必須接軌國際，今年元旦開放萊豬進口後，國內有做出市場區隔，不僅獲得美日國際盟友的支持肯定，更讓台灣豬自給率來到93％，豬價更是自24年前口蹄疫爆發以來最佳。希望民眾明天一定要出門投下「四個不同意」。

    陳吉仲說，四大公投案都跟台灣的命運息息相關，更會對未來產生深刻的影響，若要選擇「遠離核災」、「深化民主」，要環境保護與穩定供電雙贏、要台灣持續發展國際經貿，明天一定要投下「四個不同意」。

    他說，台灣必須走出去，也有能力走出去，因此必須接軌國際。今年開始，台灣遵循國際標準開放萊豬進口，落實執行邊境查驗及清楚標示等配套措施，以及維持國內養豬禁用萊劑以作出市場區隔，結果不但獲得美日等國際盟友的支持與肯定，也成功讓台灣豬自給率來到新高的93％，豬價更是自24年前口蹄疫爆發以來最佳。

    陳吉仲說，台灣不僅贏得了國際支持，讓豬農賺錢，也保障了消費者權益。由於配套措施執行到位及市場沒有需求，今年至今進口的豬肉沒有任何一批檢驗出萊劑。

    陳吉仲感性地說，台灣正走在正確的道路上，需要全體國人攜手努力繼續走下去，尤其台灣正面臨挑戰，未來數十年，要面對越來越迫切的區域經濟整合，越來越快速的全球供應鏈重組，因此必須緊緊跟隨世界的腳步，跟上未來發展的隊伍，並說台灣曾向世界證明，有能力躋身國際經貿的行列，而這次的公投案更是攸關台灣未來發展的契機。

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