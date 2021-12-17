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    首頁　>　政治

    轟反萊豬講成反美豬 國民黨：「說謊總統」讓台灣民主蒙羞

    國民黨文傳會主委凌濤批評，蔡英文總統竟公然散布假消息，將「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，還在臉書製作圖卡肆意發送。（資料照）

    國民黨文傳會主委凌濤批評，蔡英文總統竟公然散布假消息，將「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，還在臉書製作圖卡肆意發送。（資料照）

    2021/12/17 18:49

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會主委凌濤今晚說，公投倒數不到一天，蔡政府為了遂行自身政治利益，蔡英文總統竟公然散布假消息，將「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，還在臉書製作圖卡肆意發送，民進黨政府號稱民主，卻毫不羞愧地散布假消息，踐踏民主社會中的誠信基礎，根本讓台灣民主蒙羞。

    凌濤說，第18案的公投案主文是「你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」，通篇不見「美豬」2字，況且我國自民國78年始早已經開放美豬進口，國人已經吃美豬吃了32年，根本沒有人在反對美豬進口。

    他進一步說，民進黨上至蔡英文帶頭散布假消息，下至放任網軍橫行、造謠抹黑四處洗地，民進黨政客為了護航自己錯誤、粗糙的政策，說謊成性，彷彿說謊已經是民進黨人身上不可抹去的DNA，實不足取。

    凌濤說，民進黨政府護航伎倆黔驢技窮，對於為何開放萊豬進口百口莫辯，竟逕自找美國開刀，濫用台灣人民普遍的親美情緒，操作「反美豬議題」，還恐嚇台灣人會因此無法加入CPTPP，可笑的是，美國根本不是CPTPP的成員國，加入CPTPP與否更有諸多貿易、勞權與環保複雜條件待處理，民進黨陷美國於不義，使其捲入台灣純粹的食安議題公投之中，才是真正傷害台美關係的罪魁禍首。

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