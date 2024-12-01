中共將領苗華遭停職調查 原因曝光：貪污2.3億還培養勢力

中共軍委委員、政治工作部主任苗華遭停職調查，原因與他涉貪和培養自己勢力有關。（圖擷取自微博）

2024/12/01 16:42

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國防部發言人吳謙11月28日證實，中共中央軍事委員會委員、政治工作部主任海軍上將苗華因涉嫌「嚴重違紀」，已被停職調查，儘管吳謙未透露具體細節。但海外時事評論員蔡慎坤11月30日在社群平台X指出，苗華被停職調查不僅是因為違紀，而且還涉貪，金額高達4690萬元人民幣（台幣2.3億元）。

蔡慎坤是引述目前旅居歐洲的前內蒙古自治區政府法律顧問室執行主任杜文的YouTube影片，發表上述文章。文章說中共中央軍委副主席何衛東到中共中央軍委政治工作部傳達了習近平的指示，指苗華不僅違紀，初步涉貪金額4690萬，這個數字雖然沒有上億，但足以將苗華打入大牢，意味著苗華不僅僅是違紀的問題，還違法。

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文章指出，當然在中共內部貪腐並不是什麼嚴重問題，問題在於苗華培植自己的勢力，有政治野心，這是中共總書記習近平絕對不能容忍的，拿下苗華是習近平親自部署親自指揮。

文章說，其實在上個月（中國）國慶過後苗華就被軟禁了，他104歲的老岳父、前31軍政委葉漢林在福州去世都不讓他回去奔喪，可見問題的嚴重性了！

杜文在影片中指出，何衛東還指示中共中央軍委政治工作部的常務副主任何宏軍接替苗華，開始主持全面工作。

蔡慎坤日前在社群平台X發文指出，中共火箭軍司令王厚斌近日遭中共中央紀律檢查委員會帶走約談．交代他與苗華之間的關係，在接連有高層將領出事的情況下，讓中國解放軍如今人心惶惶。

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