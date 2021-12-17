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    小英PO「反美豬公投不同意」 柯文哲批：總統不該帶頭欺騙人民

    台北市長柯文哲在臉書發文痛批，蔡英文說反美豬是公然說謊，政府不要製造謊言欺騙人民，這是羞辱民主。（資料照）

    台北市長柯文哲在臉書發文痛批，蔡英文說反美豬是公然說謊，政府不要製造謊言欺騙人民，這是羞辱民主。（資料照）

    2021/12/17 19:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕四大公投明天就要投票，蔡英文總統臉書昨天（16日）發梗圖寫著「反美豬公投不同意」。對此，台北市長柯文哲在臉書發文痛批，蔡英文說反美豬是公然說謊，政府不要製造謊言欺騙人民，這是羞辱民主，總統不該帶頭欺騙人民。

    柯文哲說，公開透明是民主的基礎，正直誠信是進步的根本，總統不該帶頭欺騙人民，這幾天他看到網友轉傳蔡總統臉書所發的圖卡，上面竟然寫著反美豬公投不同意，這是公然說謊。

    柯文哲指出，2021公投第18案主文：「你是否同意政府應全面禁止有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」哪裡有美豬兩個字？身為總統怎麼可以帶頭說謊，把反萊豬扭曲成反美豬？

    柯文哲說，從中央政府開放萊豬進口開始，他的立場一直很清楚，就是源頭管理、明白標示，我們作為買方，當然可以要求賣方在屠宰前3天停止餵食含有萊劑的飼料，讓萊劑可以代謝掉，把危險降到最低，再加上商品標示，讓人民可以自由做選擇，問題就解決了，但是民進黨政府卻用最糟的一招，故意製造對立。

    他批評，把反萊豬綁上反美大旗，還開始各種情緒勒索，說反美豬進口將對台美關係造成傷害，會害台灣無法加入CPTPP，民進黨要花5800萬，在全台灣辦2100場造勢活動、公然製作梗圖欺騙人民、就算被罵行政不中立，也要用政府的資源反對公投，他們相信，只要錢花下去，沒有他們辦不到的事情。

    柯文哲最後呼籲，希望大家要和親友討論這些重大議題，然後明天要出來投票，這一票，不是為了效忠某個政黨，不是為了抗中保台，「這一票是你為你自己而投！」

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