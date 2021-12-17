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    四大公投是「台灣前途關鍵」！謝金河：若選擇倒退 須全民承擔

    財訊傳媒董事長謝金河。（資料照）

    財訊傳媒董事長謝金河。（資料照）

    2021/12/17 19:04

    〔記者方韋傑／台北報導〕明天是四大公投投票日，財訊傳媒董事長謝金河今天表示，台灣走過3年的順向坡，明年會面對成長高基期挑戰，經濟發展的腳步會比較沈重，這次四大公投也是一次人民透過自由意志對公共議題的表態，這次的結果也是台灣前途的一次民意投票，如果大家選擇向後退，全民就必須共同承擔。

    謝金河在臉書PO文稱，這次藻礁延伸出來的是能源轉型的燃煤與燃氣的配置，如果燃氣發展受挫，台灣恐怕會更加倚賴燃煤，台中電廠可能火力全開，這是這次台中市盧秀燕市長難處之處，這也攸關未來半導體產業的發展。

    對於美豬部分，謝金河說，相較於美牛，台灣沒有肉牛產業，美牛進口量大，美豬很難攻入台灣，因為台灣豬有極為強大的競爭力，如果談食安，美牛遠甚於美豬，而美牛都開放近10年，美豬進口影響經濟產值很小，但阻擋美豬，台灣可能付出比經濟更大的代價，除了阻斷重返國際社會的路，台灣向美國說不，可能付出的代價更大。這次公開反美豬的政治人物，也等於和美國劃清界線，未來政治路可能更辛苦，侯友宜市長陷入長考，一定有他的深思熟慮。

    謝金河強調，每一次大選，都是台灣前途的民意表述，結果大家共同承擔，這次也是台灣前途的一次民意投票，如果大家選擇向後退，全民就必須共同承擔，美國升息，世界將有大變化，台灣也在關鍵的轉捩點上。

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