公投前夕高雄場湧3萬人 蘇貞昌：明天決定要想好後果與代價

今晚高雄氣溫驟降，現場風勢不小，仍擋不住民眾的熱情，愈晚人潮愈多。（記者李惠洲攝）

2021/12/17 19:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕公投前夕，民進黨在北、高最後衝刺，分別舉辦「台灣隊站出來」大型公投說明會，高雄場包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁均將到場，主持人宣布現場湧3萬人！首先上陣的蘇貞昌則提醒民眾：「明天的決定，要想好後果與代價！」

「台灣隊站出來，大步向前進」高雄公投說明會，晚間7點在台糖物流園區後方空地登場，現場擺放1萬5千張椅子，雖然今晚高雄氣溫驟降，現場風勢不小，仍擋不住民眾的熱情，愈晚人潮愈多，擠爆會場。

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晚會由立委趙天麟、邱議瑩擔任主持人，二人強調，明天就要投下決定台灣未來的公投票，大家有信心嗎?台下高呼「有！」，並帶領全場高呼「四個不同意，台灣更有利！」，希望高雄能開出全國最高的不同意票。

包括蘇貞昌、新住民和青年代表、百工百業代表、蔡總統、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁，均將上台致詞，會場並播放高雄市政績影片、「台灣未來我們決定」影片，壓軸則由賴清德主講，活動預計在晚間9點半結束。

蘇貞昌於7點10分首先登場，他強調已講了80場，不再一一詳敘，但提醒大家明天的決定， 要想好後果與代價。第一，重啟核四 不要以為投下同意票，就能重啟發電，「 還早勒！」，要再花幾千億等待發電，大家要想好。

至於三接遷離，蘇貞昌批評「只說遷離， 沒說遷去哪 」，遷去哪都沒想好，就是停建，導致高雄第一接收站、 台中第二接收站，這兩地多負擔，沒天然氣代替，只能繼續燃煤來發電，請問「要是缺電，台積電怎麼來高雄？」

提到萊豬，蘇貞昌說，只要符合聯合國標準就是安全的，全世界109國都接受，CTPPT的11個會員也接受，連美國商會也說：「萊牛安全，卻說萊豬有問題，這不合邏輯！」國民黨這樣害台灣，大家承擔得起嗎？後果想好沒有？這樣如何跟國際做生意？如何加入CTPPT？蘇貞昌最後高呼：「四個不同意，台灣更有利！」台下群眾抱以熱烈掌聲。主持人趙天麟則於晚間7點半宣布，現場已經湧入3萬人。

今晚高雄氣溫驟降，現場風勢不小，仍擋不住民眾的熱情，愈晚人潮愈多。（記者李惠洲攝）

蘇貞昌提醒民眾：「明天的決定，要想好後果與代價！」（記者李惠洲攝）

高雄公投選前之夜湧3萬人。（記者李惠洲攝）

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