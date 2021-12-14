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    藍營雪上加霜！侯友宜發千字文 沈富雄：賴清德、柯文哲皆受影響

    沈富雄（見圖）分析侯友宜的千字文，認為該文有5項意涵，點出有望爭取2024總統大位的副總統賴清德、台北市長柯文哲都會受到影響，尤其柯文哲將陷入邊緣化危機。（資料照）

    沈富雄（見圖）分析侯友宜的千字文，認為該文有5項意涵，點出有望爭取2024總統大位的副總統賴清德、台北市長柯文哲都會受到影響，尤其柯文哲將陷入邊緣化危機。（資料照）

    2021/12/14 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕1218公投進入最後倒數，遲未表態的國民黨新北市長侯友宜13日在臉書以「我對公投的看法」為題發出千字文，卻引來藍營內砲火相向。對此，前立委沈富雄分析，他認為該文有5項意涵，也認為有望爭取2024總統大位的副總統賴清德、台北市長柯文哲都會受到影響，尤其柯文哲將陷入邊緣化危機。

    沈富雄在臉書以「侯友宜的千字文讓人震撼」為題發文表示，侯友宜的千字文是對公投「不表態的表態」，一時「讓多話的政治評論者無言以對」，侯友宜的確是當今國內政壇少見的「大咖」，這篇千字文至少代表5項意涵。

    沈富雄分析：
    第一，「沒有侯友宜的國民黨對上沒有國民黨的侯友宜」，他預測前者將續走下坡，除非黨內的「深藍迷途知返」，後者的命運將視今後一週內中間選民的態度。
    第二，目前國內選民的政黨傾向大約是「民進黨28：國民黨18：中間選民45」，侯的言行符合中間選民的胃口，如果侯得到中間選民的支持遠大於從國民黨失去的支持，則後勢看漲。
    第三，針對2024大選，沈富雄指出，國、民兩黨的聲望領先者分別是侯友宜與賴清德，且兩人互有領先，若千字文讓侯領先賴6%以上，國民黨就不得不臣服於侯友宜，但若千字文讓侯友宜的民調落後賴清德，恐怕就只能做滿兩任新北市長就退休。
    第四，沈富雄指出，侯友宜的千字文是真面目，而不是精打細算、扭揑作態後的身段，因此他認為此舉雖然頗帶風險，但侯率性而為，應不在乎後果，「當人民已經極度疲於兩黨兩極化的惡鬥，侯的千字文恐怕對他自身是利多於弊，甚至有可能帶來國民黨改革的契機與動能」。
    第五，沈富雄直言，侯友宜的千字文對國民黨主席朱立倫以及目前的國民黨是雪上加霜，「對民進黨中黨性強烈者如賴清德亦頗不利，對投機性格強烈的柯文哲更是當頭棒喝，柯將邊緣化」。

    沈富雄總結，很快中間選民將決定侯友宜的命運，未來台灣的政治風貌恐怕也將隨之丕變。

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