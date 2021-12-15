宣傳公投好像看「風景月曆」 陳宗彥貼文獲共鳴

陳宗彥在臉書貼文強調，每個世代的核心價值是一致的，就是守護國家的自由平等、民主開放和安全穩定，並圖文並茂PO出各地山海壯闊之美，引起網友驚嘆台灣之美。（圖取自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供、資料照；本報合成）

2021/12/15 23:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「薪火相傳、守護台灣」內政部次長陳宗彥在臉書貼文，強調每個世代都有他的使命，即便挑戰的困境不同，但核心價值是一致的，就是守護國家的自由平等、民主開放和安全穩定；他圖文並茂PO出各地山海壯闊之美，讓網友驚呼「不知是哪裡」、「好想去」、「你放這些照片不就是在逼我分享嗎」？

陳宗彥說，「我那個年代，有萬年國代、刑法一百條；講台語會被掛狗牌，電視只有三台；為了言論自由有人自焚，有人被推下樓；歌不能隨便唱，書不能任意看，看電影要先起立唱國歌，元首過世要跪在街頭哭靈」這些情節，距今不過幾十年，而不用經歷這一切的新世代，肩上有著更嚴峻的重擔，有許多糾葛了一二十年的爭議，要在今年解決。

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陳宗彥表示，台灣花了數十年進行政治、社會改革，下一步是走向世界，但橫在眼前的，是激烈的國際競爭，還有蠻橫施壓的中國政權；想要回到國際社會，就要遵守國際規則，台灣才能走進世界。廿多年前建構的機組，有人要不顧危險重啟；數十年坎坷爭取的直接民權，有人拿來當作政黨私利的伴手禮；穩定多元、降低碳排的能源佈局，如果無法推行，我們過往的努力將會白費，台灣也將從世界產業供應鏈當中，被無情剔除。

陳宗彥呼籲1218公投案投下「4個不同意」，尤其是年輕世代夥伴手中這一票，無關政黨勝負，非關個人輸贏，4項公投所牽涉議題，是能源安全、能源轉型、國際接軌、民主價值，挺身而出，擺脫過去的困境，助台灣一臂之力。

網友留言：「字字句句打動人心，張張照片牽引愛家園國土之情！用力傳出去分享」、「美好靠我們自己守護，切記一丁點都不能投機大意」、「配上這些美麗的照片深受感動，一定要讓台灣更有力」、「台灣很美、我愛台灣，4個不同意、台灣更有力」。

四草綠色隧道，台江國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

大屯山，陽明山國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

玉山主峰，玉山國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

壽山國家自然公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

得月樓，金門國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

武陵遊憩區，雪霸國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

帆船石，墾丁國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

西吉嶼，南方四島國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

潟湖夕照，台江國家公園。（擷自陳宗彥臉書，照片由國家公園各管理處提供）

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