國台辦要台胞「擦亮眼睛」公投 陸委會：民主台灣內部事務

中國國台辦嗆聲，民進黨對所謂四項公投進行政治操弄，製造反中民粹，台灣同胞要擦亮眼睛；陸委會批評，中共完全沒有干涉置喙的空間。（資料照）

2021/12/15 20:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統日前強調，這次公投案台灣如果沒過關，將回到過去國民黨執政走不出去被鎖在中國的困境，呼籲投下「四個不同意」。中國國台辦今日反嗆，民進黨對所謂四項公投進行政治操弄，製造反中民粹，台灣同胞要擦亮眼睛；陸委會批評，中共完全沒有干涉置喙的空間。

對於台灣公投議題，馬曉光上午說，這幫政客又在偷換概念，含有萊克多巴胺的萊豬不等於全部美豬，前者對人體有害，大陸都不進口，台灣為什麼要進口？台灣本來就是中國的一部分，何來併吞之說？他們如此移花接木，是在羞辱台灣民眾的智商，何其無恥。

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馬曉光指稱，民進黨對所謂四項公投進行政治操弄，一方面於美日等親台政客公然恐嚇台灣民眾，另一方面又故意「碰瓷」大陸，藉此製造反中民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益、甘願為外國勢力予取予求的本性，台灣同胞要擦亮眼睛，不要被這種政治操弄所蒙蔽。

陸委會駁斥，基於憲法主權在民原則，公投是公民應有的政治權利及直接民意的展現，屬於民主社會意見表達的常態；目前相關公投提案依據公投法既定程序與規定處理，對岸應學習理解此為民主台灣內部事務及人民選擇的民主過程，完全沒有其干涉置喙的空間。

陸委會強調，守護國民健康是政府的責任，基於對國民健康及豬農生計的重視，有條件開放美豬進口是政府整體戰略考量。在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定美豬進口相關規定，以確保符合食品衛生標準，並強化進口肉品的檢疫及查驗，絕對不會開放有問題的農畜產品進口。

陸委會指出，基於國家經濟利益，台灣須與世界經濟加強連結，推動各種雙邊或區域性經濟合作。美國為世界經濟龍頭，是台灣強化合作的重要夥伴。美方也已表達，鬆綁美豬進口限制，為台美經貿合作打開大門。

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