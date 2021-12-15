顏寬恒批政論節目抹黑 林靜儀促說明105碼頭、清泉崗土地開發

林靜儀（右二）希望顏寬恒說清楚105碼頭、清泉崗土地開發。 （記者陳建志攝）

2021/12/15 15:11

［記者陳建志／台中報導］中二立委補選，國民黨立委候選人顏寬恒近日批評政論節目，一個多月來連續對他攻擊抹黑，媒體今天問對手林靜儀，是否建議顏到各大政論節目把爭議說清楚；林靜儀說，希望他把曾質詢過的105號碼頭，還有清泉崗機場土地開發案說明、自清，並說這兩件案子比違建案還嚴重。

台中第二選區國民黨候選人顏寬恒，近日召開記者會，質疑電視政論節目成「議顏堂」，7個政論節目連續1個多月，每天逾1小時，用明顯違反比例原則「抹黑造謠」，而且未經事實查證，要求NCC主委陳耀祥介入調查。

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今天媒體詢問林靜儀，是否建議顏到各大政論節目把爭議說清楚？林靜儀說，希望他把爭議說清楚，解決大家的疑慮是好的，至於用什麼模式？是否能接受檢驗，大家都會關注。但特別值得注意的是，他當初在立法院的質詢，關係到後來105號碼頭的招標營運，另外還有一個清泉崗機場土地開發案，因如果當選將進入立院國防外交委員會，將可監督國防部。

這兩件案子都不是簡單的案子，如果要參選國會議員，尤其之前已擔任過立委，針對類似案件有質詢和要求，希望他能說明、自清，並說這兩件案子都比他們家族違建案還嚴重。

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