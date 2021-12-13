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    顏寬恒否認與清泉崗園區開發案有關 再批林靜儀選不分區立委

    顏寬恒否認與清泉崗產業園區開發案有關。（記者歐素美攝）

    顏寬恒否認與清泉崗產業園區開發案有關。（記者歐素美攝）

    2021/12/13 19:40

    〔記者歐素美／台中報導〕中二選區立委補選候選人林靜儀質疑顏家招待所拆除速度緩慢，市府對於拆除的態度過於寬容；時代力量立委陳椒華則質疑清泉崗產業園區開發案能通過環評，顏家扮演關鍵角色；顏寬恒今天面對媒體採訪時指出，違建拆除一切依政府相關程序及進度辦理，並強調清泉崗產業園區與他無關，請直接詢問該公司或相關人士。

    媒體詢問指出，對手林靜儀今天在台北開記者會，質疑顏家招待所拆除進度緩慢，台中市政府對於拆除的態度過於寬容；顏寬恒再次強調，該案一切照合法程序及專業工班，按照政府相關規定及稽核機關的進度進行。

    針對時代力量立委陳椒華指稱清泉崗產業園區開發，當初是以農業用水申請，現在卻被當作工業用水使用，質疑顏家介入園區開發案是環評通過的關鍵；顏寬恒對此表示不是他，請直接詢問該公司或相關人士。

    另針對林靜儀指出，政論節目都有邀請顏寬恒，有給顏機會說清楚，顏寬恒拿出「台灣演義之『議顏』堂排行榜」表示，依政論節目的時間及天數，「我是不是直接住在台北，我如何去回應這事情，而且我們適當回應之後，他們也不更正、不道歉，沒有查證，更正後也不修正」，「想請教林靜儀醫師是否也認同這樣的新聞暴力」？

    媒體詢問對林靜儀成立南投後援會有何看法，顏寬恒說，一個多月來他要求林靜儀醫師針對台中第二選區地方的建設發展、人民的期待及未來的願景提出說法，但她隻字未提，記者會或新聞內容都以四大公投為主，質疑就算現在在選舉，林靜儀還是認為她在選全國不分區的立法委員，還在執行民進黨的黨意，並沒有尊重台中第二選區在地人民的心聲，也許這個選舉不管結果如何，她未來都可能再被民進黨委以重任擔任不分區的立委，所以台中第二選區地方的發展及未來的願景，沒有放在心上。

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