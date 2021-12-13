為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    現身豪華餐會惹議 顏寬恒：民進黨政府下令不要跑攤我就不跑

    顏寬恒不滿參加餐會一再被質疑，怒說「是不是米粉不能炒，攤也不能跑？」強調只要民進黨政府下令要求他不要跑攤，他就不跑。 （記者歐素美攝）

    顏寬恒不滿參加餐會一再被質疑，怒說「是不是米粉不能炒，攤也不能跑？」強調只要民進黨政府下令要求他不要跑攤，他就不跑。 （記者歐素美攝）

    2021/12/13 17:51

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市烏日區南里里昨舉辦餐會活動，又見豪華美饌，且剛好邀請顏寬恒上台，引發討論，顏寬恒今天接受採訪時強調，那是慶祝南里里風雨操場落成舉辦的活動，因他長期協助地方爭取才受邀，強調「這不分政治藍綠，就是地方的建設」，針對林靜儀未受邀而質疑是選舉的灰色地帶，顏寬恒說，「是不是米粉不能炒，攤也不能跑？」強調只要民進黨政府下令要求他不要跑攤，他就不跑。

    顏寬恒說，昨天的餐會是烏日區南里里風雨操場落成的慶祝活動，他是受里長及里民邀請，在地居民甚至民進黨立委服務處主任也在舞台上，主持人邀請他致詞，他也特別在舞台上感謝所有有功人員，強調風雨操場落成，取得土地及行政作業歷經4、5年才完成，「這不分政治藍綠，這就是地方的建設」。

    媒體詢問林靜儀今天在記者會上質疑這是選舉活動的灰色地帶，顏寬恒回應說，「是不是米粉不能炒，攤也不能跑？」請民進黨政府直接要求顏寬恒不要跑攤，「只要政府要求我不要跑攤，我就不跑，如果他告訴我，從現在開始，不管婚喪喜慶，只要有餐會，顏寬恒不要跑攤，只要政府下令，我就不跑」。

    針對有網友質疑有的政見發表會特別張貼小紙條，說明只提供小炒麵、清湯及2顆丸子，是有何用意？顏寬恒則再次強調，炒米粉等東西都是地方發動的民眾自行準備的，有那麼多熱情的群眾願意幫忙候選人拉抬造勢，我們都非常感激，至於他們準備任何的餐點，我們沒有過問及涉入所有準備過程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拆除時限今天到！顏家招待所違建現場照曝光 網疑：拆得完？
    2021/12/13 17:27

    拆除時限今天到！顏家招待所違建現場照曝光 網疑：拆得完？
    顏寬恒反擊林佳龍「五個不同意」 也批林靜儀未提政見
    2021/12/13 16:56

    顏寬恒反擊林佳龍「五個不同意」 也批林靜儀未提政見

    林美秀飾演妃子 卻被打入「冷宮」！
    不滿政論節目每天攻擊抹黑 顏寬恒︰NCC不要雙標應介入調查
    2021/12/13 16:55

    不滿政論節目每天攻擊抹黑 顏寬恒︰NCC不要雙標應介入調查
    台中社區豪華餐會顏寬恒又在場 主辦里長、區公所說話了
    2021/12/13 16:40

    台中社區豪華餐會顏寬恒又在場 主辦里長、區公所說話了

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    蒸魚+焗蝦+雞湯！台中社區活動再現豪華美饌 台上又是顏寬恒
    2021/12/12 19:07

    蒸魚+焗蝦+雞湯！台中社區活動再現豪華美饌 台上又是顏寬恒
    顏寬恒左打蔡英文不敢面對過去 右批林佳龍防治空污不力
    2021/12/12 14:10

    顏寬恒左打蔡英文不敢面對過去 右批林佳龍防治空污不力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播