現身豪華餐會惹議 顏寬恒：民進黨政府下令不要跑攤我就不跑

顏寬恒不滿參加餐會一再被質疑，怒說「是不是米粉不能炒，攤也不能跑？」強調只要民進黨政府下令要求他不要跑攤，他就不跑。 （記者歐素美攝）

2021/12/13 17:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市烏日區南里里昨舉辦餐會活動，又見豪華美饌，且剛好邀請顏寬恒上台，引發討論，顏寬恒今天接受採訪時強調，那是慶祝南里里風雨操場落成舉辦的活動，因他長期協助地方爭取才受邀，強調「這不分政治藍綠，就是地方的建設」，針對林靜儀未受邀而質疑是選舉的灰色地帶，顏寬恒說，「是不是米粉不能炒，攤也不能跑？」強調只要民進黨政府下令要求他不要跑攤，他就不跑。

顏寬恒說，昨天的餐會是烏日區南里里風雨操場落成的慶祝活動，他是受里長及里民邀請，在地居民甚至民進黨立委服務處主任也在舞台上，主持人邀請他致詞，他也特別在舞台上感謝所有有功人員，強調風雨操場落成，取得土地及行政作業歷經4、5年才完成，「這不分政治藍綠，這就是地方的建設」。

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媒體詢問林靜儀今天在記者會上質疑這是選舉活動的灰色地帶，顏寬恒回應說，「是不是米粉不能炒，攤也不能跑？」請民進黨政府直接要求顏寬恒不要跑攤，「只要政府要求我不要跑攤，我就不跑，如果他告訴我，從現在開始，不管婚喪喜慶，只要有餐會，顏寬恒不要跑攤，只要政府下令，我就不跑」。

針對有網友質疑有的政見發表會特別張貼小紙條，說明只提供小炒麵、清湯及2顆丸子，是有何用意？顏寬恒則再次強調，炒米粉等東西都是地方發動的民眾自行準備的，有那麼多熱情的群眾願意幫忙候選人拉抬造勢，我們都非常感激，至於他們準備任何的餐點，我們沒有過問及涉入所有準備過程。

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