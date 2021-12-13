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    台中社區豪華餐會顏寬恒又在場 主辦里長、區公所說話了

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，因立委補選僅顏寬恒到場引發討論。（擷取自「音地大帝」臉書）

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，因立委補選僅顏寬恒到場引發討論。（擷取自「音地大帝」臉書）

    2021/12/13 13:25

    〔記者陳建志／台中報導〕烏日區南里里昨天席開75桌舉辦「風雨操場落成感恩餐會」，音地大帝在臉書公布，餐會有生魚片冷盤、香菇雞湯，鹽焗蝦，清蒸魚，菜色相當豐富，因邀請函主辦單位寫「南里里辦公處、烏日區公所」，且此次立委補選候選人只有國民黨顏寬恒有到場，網友認為替特定人舉辦，質疑「不算變相買票嗎？」、「用公帑辦的餐會，有招標嗎？」。

    烏日區長林崇懿今天澄清，餐會不是公所舉辦並未出錢，自己也沒有參加；南里里長蔡敏陽則說，經費是烏日焚化爐的回饋金，年初就已經過里民同意編列，每戶最多2人參加，公所只是基於禮貌掛名，強調政治人物誰要來參加都可以，但風雨操場確實是當初顏寬恒協助爭取的。

    網紅「音地大帝」昨天在臉書PO文表示，今日「受到烏日南里里鄉親邀請」參加「風雨操場落成感恩餐會」，餐會是南里里辦公處與烏日區公所主辦，邀請全里鄉親與社團成員。他說，因還要趕活動，因此「只吃了前面5道菜」，有「冷盤、鹽焗蝦、香菇雞湯、蒸魚、赤蝦油飯」。

    「音地大帝」說，顏寬恒有在台上，但現場並非只有國民黨籍民代，也還邀請了大里太平選區的何欣純委員，不知道是不是平衡考量？貼文一出，網友直呼「菜色很豐富，不過也有網友質疑「這一場是用公帑辦的餐會，有招標嗎？」、「不算變相買票嗎？」

    烏日區長林崇懿今天表示，這場餐會是南里里辦公處舉辦，公所並沒有舉辦也沒有出錢，自己並未出席，不清楚邀請誰到場。

    南里里長蔡敏陽則表示，餐會的經費是里內每年分配到的焚化爐回饋金，年初時就已經編列，並獲得里民同意，強調昨天餐會全里每戶都可派1-2人參加，事先有發問卷給每戶調查，原本10月就要舉辦，因疫情才延到昨天，一共席開75桌，並沒有限制誰可以參加，純粹里民聯誼聚餐，並慶祝風雨操場落成，並非為特定人士舉辦。

    何欣純辦公室則表示，出席的李先生只是志工，並不是服務處正式在職人員，不清楚有這場餐會，也沒有派人參加。

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，有生魚片綜合拼盤。（擷取自「音地大帝」臉書）

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，有生魚片綜合拼盤。（擷取自「音地大帝」臉書）

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，有鹽焗蝦。（擷取自「音地大帝」臉書）

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，有鹽焗蝦。（擷取自「音地大帝」臉書）

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，有雞湯。（擷取自「音地大帝」臉書）

    「音地大帝」在臉書貼出烏日區南里里「風雨操場落成感恩餐會」的菜色，有雞湯。（擷取自「音地大帝」臉書）

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