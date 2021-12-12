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    蒸魚+焗蝦+雞湯！台中社區活動再現豪華美饌 台上又是顏寬恒

    網紅「音地大帝」在臉書PO文表示，今日受到烏日南里里鄉親的邀請參加「風雨操場落成感恩餐會」，菜色有冷盤、鹽焗蝦、香菇雞湯、蒸魚、櫻花蝦油飯。（取自音地大帝臉書）

    網紅「音地大帝」在臉書PO文表示，今日受到烏日南里里鄉親的邀請參加「風雨操場落成感恩餐會」，菜色有冷盤、鹽焗蝦、香菇雞湯、蒸魚、櫻花蝦油飯。（取自音地大帝臉書）

    2021/12/12 19:07

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒近日陷入「炒米粉」爭議，不料，今（12）日台中市烏日區南里里餐會活動又見豪華美饌，且活動又剛好邀請了顏寬恒上台，引發討論。

    網紅「音地大帝」在臉書PO文表示，今日「受到烏日南里里鄉親邀請」參加「風雨操場落成感恩餐會」，餐會是南里里辦公處與烏日區公所主辦，邀請全里鄉親與社團成員。他表示，由於還要趕活動，因此「只吃了前面5道菜」，有：冷盤、鹽焗蝦、香菇雞湯、蒸魚、櫻花蝦油飯。

    太平選區立委民進黨何欣純也獲邀

    不過，活動雖然是里辦公處、區公所主辦，但音地大帝指稱「又看到顏寬恒上台」發言，「那麼為什麼顏寬恒阿公會在台上呢？似乎是因為這座操場的經費跟適法性是由當時擔任台中市民的寬恒阿公爭取來的，所以邀請他上台講話，寬恒阿公在介紹自己爭取的建設之外也很順便的請鄉親補選支持他囉」。不過，音地大帝也補充，現場並非只有國民黨籍民代，也還邀請了大里太平選區的民進黨立委何欣純，「不知道是不是平衡考量呢」？

    貼文下方，網友紛紛表示「菜色豐富、不愧為選舉餐達人」、「直接拍菜單吧 這流水席了」、「好豐盛啊」、「現在是豁出去了嗎」、「只吃半場太可惜了」、「一路吃到明年九合一選舉之前」。

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