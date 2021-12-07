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    顏寬恒炒米粉出事！曝「冬瓜餐」僅剩2樣 網酸：幼稚園點心？

    近日「音地大帝」持續參與相關活動，並貼出會中提供餐食，戲稱為「冬瓜餐」供外界參考。（擷取自「音地大帝」臉書）

    近日「音地大帝」持續參與相關活動，並貼出會中提供餐食，戲稱為「冬瓜餐」供外界參考。（擷取自「音地大帝」臉書）

    2021/12/07 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中二選區立委補選參選人顏寬恒遭指控請民眾吃炒米粉等餐點太澎湃，恐有違法嫌疑，在媒體大量播報相關新聞後，三不五時就前往「餐會」用餐的網紅「音地大帝」，昨（6）日曝光最新菜色，只見僅剩一杯奶茶和一片厚片吐司，讓網友看了直呼「寒酸」、「幼稚園點心？」

    「音地大帝」日前參加顏寬恒政見會，並貼出自己會中享用控肉、餐廳級燒酒雞、炒麵、炒米粉、炒空心菜、貢丸湯等豐盛菜色的照片，引發外界關注，檢調也約談相關人士，確認有無涉及賄選。

    近日「音地大帝」持續參與相關活動，並貼出會中提供餐食，戲稱為「冬瓜餐」供外界參考。然而昨日他在臉書發文表示，自媒體連日播報後，全國都知道什麼叫做「冬瓜餐」，造成菜色急遽縮水，不但多場次完全不提供食物，他當天在大肚參與的活動，「更只有冬瓜厚片跟冬瓜奶茶一組」。

    他也諷刺：「顏家不是在台上霸氣宣告炒米粉沒有違法盡量吃嗎？以前鄉親蓋豪宅，鄉親還有控肉可以吃，現在顏家豪宅還沒拆，鄉親就只剩麵包跟奶茶了，說好的照顧鄉親的胃呢？」最後並表示，菜色縮減至此，冬瓜餐友會也不好意思再揪大家一起去了，「之後如果有收集的新的菜色狀況再來分享給大家吧！」

    文章PO出後，網友紛紛留言表示「控肉跟炒蝦都不見了 這怎麼可以還叫冬瓜餐」、「現在寒風冷颼颼，看到這樣餐點更覺得畏寒」、「好寒酸」、「幼稚園的下午點心嗎」、「連米粉都沒有了」、「大肚媳婦我覺得不行 只好票投林靜儀了」、「都你害的啦XD」、「這樣寒冷的夜晚熱情的鄉親們不過求一頓溫飽，沒想到換來的是冰冷的飲料和麵包」、「說好的炒米粉，控肉，貢丸湯不違法要繼續上菜啊」。

    「音地大帝」昨（6）日曝光最新菜色，只見僅剩一杯奶茶和一片厚片吐司，讓網友看了直呼「寒酸」。（擷取自「音地大帝」臉書）

    「音地大帝」昨（6）日曝光最新菜色，只見僅剩一杯奶茶和一片厚片吐司，讓網友看了直呼「寒酸」。（擷取自「音地大帝」臉書）

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