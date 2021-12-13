不滿政論節目每天攻擊抹黑 顏寬恒︰NCC不要雙標應介入調查

顏寬恒與柯志恩等召開記者會，要求NCC踹共。（記者歐素美攝）

2021/12/13 16:55

〔記者歐素美／台中報導〕NCC「踹共」！台中市第二選區立委候選人顏寬恒今天偕同國家政策研究基金會執行長柯志恩及其發言人張禹宣召開記者會，質疑電視政論節目一個多月來連續攻擊抹黑，列出「台灣演義之『議顏』堂排行榜」，要求NCC主委陳耀祥介入調查，並將針對不實爆料者保全證據；柯志恩表示，政論節目不平衡及不成比例的報導，已違反衛星廣播電視法，NCC完全失去獨立組織該有的專業跟獨立性，要求NCC應拿出監管中天的標準調查，否則將淪為「髒CC」。

記者會一開始，顏寬恒先頒發「台灣演義之『議顏』堂排行榜」，他笑稱第一名讓大家意外，不是周玉蔲，而是「台灣最前線」許仲江，一個多月時間共報導了37天；第二名「辣新聞152」周玉蔻共30天；第三名「台灣向前行」25天；第四名「新台灣加油」24天；第五名「前進新台灣」23天；第六名「鄭知道了」19天；第七名「突發奇想」17天。

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顏寬恒說，這一個多月，光這些節目的標題就1萬多字，加上修理、批評他，可能是數百萬字，而且有很多離譜的標題，例如「顏寬恒買公保地」，他強調，之前就澄清過了，公保地不是顏寬恒的，而是他弟弟買的，但其概括承受，該拆就拆、該做就做；「鄭知道了」的標題甚至有「顏家圈地漲廿倍」，顏寬恒說，他已提出說明，99年購買土地，102年就賣掉了，土地重劃是103年才進行，何來20倍之說？

顏寬恒痛批媒體嚴重失衡，7個政論節目連續一個多月，每天逾1小時，加起來就超過7小時或5小時，用這樣明顯違反比例原則「抹黑造謠」，而且未經事實查證，當年NCC以播報特定政治人物比例過高，針對某電視台祭出多項裁罰，甚至要求一個月內要撤換媒體高管，但相較於他這一個多月的遭遇，NCC睡著了嗎？要NCC主委陳耀祥「不要雙標」，應介入調查，還是要像蔡英文說的「要拍桌你才聽得見？」

顏寬恒指控政論節目加上媒體報導對他進行抺黑造謠，第一時間不查證，隔天「出口轉內銷」再透過新聞報導詢問當事人，當事人做出回應之後再拿到節目上討論「二次傷害」，如此製作新聞，第一未查證、第二未證實、第三澄清過後未下架，草草帶過。他強調，在政論節目上憑空捏造說故事爆料者，將在事後查證就其法律權利進行保全。

顏寬恒說，每天國內都有很多重大事件發生，媒體卻對一個在野黨的補選候選人用這麼大的篇幅及比重，不顧新聞的平衡報導，做全面攻擊跟抹黑，質疑「新聞倫理還存在？比例原則讓大家尊重？NCC這個主管機關是不是還有存在的必要？難道NCC不用負責嗎？」難道NCC過去可以為中天過量的報導做出指責要求，對於現在顏寬恒遭遇的媒體狀況就默不坑聲、視若無睹，要求NCC主委陳耀祥介入調查，如果不敢就證明了是「看顏色辦事，豬不怕開水燙」，高喊「NCC踹共」。

柯志恩則要求NCC拿出監管中天的標準來看待，當初NCC以中天報導韓國瑜的比例過高，還有包括在文旦事件上隨便訪問一個路人，因未查證，即使中天後來修正標題，還是被罰了100萬，那這些電視台，「請問NCC是眼瞎了還是耳聾了，還是冬眠？」

柯志恩表示，電視台違反衛星廣播電視法，抹黑顏寬恒，誤導選民，損害台中第二選區的公共利益，評論裡面都是污衊，當初NCC最喜歡對政論節目裡面的內容指三道四，「對中天你就像惡婆婆一樣，現在就像小媳婦了嗎？你的標準到底在哪裡？」並強調NCC組織法要求黨政軍需退出媒體，NCC的委員是否秉持專業、跳脫黨派？否則怎麼可能容忍現在的電視台如此作法，電視頻道要符合公共的利益，每天卻討論顏家，完全浪費公共資源，面對這麼不平衡比例的報導，NCC難道不講話嗎？難道你還是被認為「髒CC」？完全失去獨立組織該有的專業跟獨立性，呼叫NCC所有的委員站出來。

顏寬恒質疑政論節目每天抹黑他，特別列出「台灣演義之『議顏』堂排行榜」，要求NCC主委陳耀祥介入調查。（記者歐素美攝）

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