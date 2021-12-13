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    顏寬恒宣傳不要看電視 周玉蔻：失風被捕嘴臉裝可憐

    針對顏寬恒（見圖）日前宣傳「不要看電視」，周玉蔻今上午發文批評，指與顏家一族有關的惡行劣跡陸續被報導及討論，外界持續關注顏家的事蹟，並指顏清標、顏寬恒父子擺出一副「失風被捕」的嘴臉，裝出被打壓的可憐狀。（資料照）

    針對顏寬恒（見圖）日前宣傳「不要看電視」，周玉蔻今上午發文批評，指與顏家一族有關的惡行劣跡陸續被報導及討論，外界持續關注顏家的事蹟，並指顏清標、顏寬恒父子擺出一副「失風被捕」的嘴臉，裝出被打壓的可憐狀。（資料照）

    2021/12/13 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市立委第二選區補選白熱化，針對國民黨候選人顏寬恒日前用競選車隊宣傳「不要看電視」，資深媒體人周玉蔻今上午發文批評，指外界持續關注顏家的事蹟，對於顏清標、顏寬恒父子擺出一副「失風被捕」的嘴臉，裝出被打壓的可憐狀，只會讓正義是非的追索力量更強大！

    台中市立委第二選區補選白熱化，各候選人近日展開車隊拜票，顏寬恒傳出在上街時呼籲鄉親不要看電視，並稱不實報導對選舉的操作惡意抹黑貼標，造成選舉不公，他還稱支持者認為這些報導都有偏差且不公正，對他們造成很大影響，非常擔心。

    針對其說法，周玉蔻今上午在臉書發文，表示近期與顏家一族有關的惡行劣跡陸續被報導及討論，對於顏指控電視新聞每天都在討論顏寬恒，周玉蔻說，顏清標、顏寬恒該背脊發涼、驚心膽跳的，是：為什麼全台灣，包括中二選區，這麼多人要看這些和你顏家一族有關的惡行劣跡報導和政論節目連續50幾天的討論，而且仍然持續關注吧？！

    周玉蔻列舉，包含顏家把持鎭瀾宮、綁架大甲媽，以及一件件欠債不還、法拍屋不點交、沙鹿「在地人」住台中七期豪宅、運用立委職權拿下台中港105號碼頭標案、兒童樂園保留地變政商樂園大違建，到染指青泉崗軍事基地旁農地變產業園區等，一件又一件陸續被人證、物證、法院，立法院公報、台灣港務公司、台中市政府、國防部的發言証實。

    周玉蔻說，雖然顏家到現在還在狡辯，但看到顏清標、顏寬恒父子一副「失風被捕」的嘴臉，裝出被打壓的可憐狀，只會讓正義是非的追索力量更強大！她並指「這些種種，逃脫不了選民與法律的檢驗」、「請客吃飯、綁椿撒錢、賭盤操控選情的時代已經過去了！」，還嗆顏寬恒為「草包恒」。

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