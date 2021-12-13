顏寬恒反擊林佳龍「五個不同意」 也批林靜儀未提政見

針對林佳龍提「五個不同意」，顏寬恒反酸林佳龍及林靜儀。（記者歐素美攝）

2021/12/13 16:56

〔記者歐素美／台中報導〕前交通部長林佳龍在臉書提出「五個不同意」！呼籲民眾除12月18日公投要投四個不同意外，台中市第二選區立委補選更要「不同意地方派系、黑金勢力、權錢交易復辟」！顏寬恒今天回應媒體時指出，林佳龍擔任台中市長時因防治空污不力才下台，還有什麼權利來要求其他人？並批評對手林靜儀未對第二選區的需求、建設及願景提出看法，反而要中火吞下500萬噸燃煤，酸林靜儀「她真的知道她在選台中第二選區的立委嗎？」

「五個不同意」！中二區不同意地方派系、黑金勢力、權錢交易復辟！前交通部長林佳龍在臉書指出，這次除了12月18日公投四個不同意以外，中二選區補選還有「第五個不同意」，就是我們不同意地方派系復辟、不同意黑金勢力復辟、不同意權錢交易復辟，如果讓地方派系繼續掌握政治權利，就是同意讓特權「拼自己的經濟」，這場公投和補選都不是個人的勝利，也不是政黨的勝利，而是要守住台灣政治的正義。

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針對林佳龍的說法，顏寬恒說，林佳龍是林靜儀競選總部主委，也是前台中市長，他擔任台中市長時因空污防治不力，才被人民唾棄而下台，我們要正視台中市第二選區的選舉，鄉親在意的是候選人能為地方爭取什麼福利，第二選區所有人共同的希望就是能夠安居樂業，有良好的空氣品質，「關於這一點，林主委就做不好，還有什麼權利來要求其他人？」

顏寬恒指出，我們也沒有看到另一位候選人，對選區的需求、地方的建設、地方的願景提出任何的看法，這一個多月我們多次的請問林靜儀醫師，她了解地方的發展嗎？她了解地方的情況嗎？她知道地方需要的願景嗎？她對中火未來的防治是什麼？但她都沒有回應，反而告訴我們，如果公投不過（應該是珍愛藻礁公投過了），中火必須再吞下500萬噸的燃煤，「她真的知道她在選台中第二選區的立委嗎」？她要逼選區內的民眾再吞下500萬噸的燃煤嗎？

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