昔因太魯閣下台......林佳龍再見家屬 自救會控：台鐵對改革「失憶」

前交通部長林佳龍（右四）今天與太魯閣列車事故罹難者組成的「太魯閣的眼淚」自救會見面。（取自林佳龍臉書）

2021/12/05 20:22

〔記者陳心瑜／台北報導〕今年4月2日台鐵太魯閣號408車次出軌事故釀49死、逾200人輕重傷，時任交通部長林佳龍也因此下台，不過，罹難者家屬組成的自救會「太魯閣的眼淚」近日寫信，希望林佳龍促成台鐵改革，雙方今（5）日見面；自救會指稱，怎麼也得不到台鐵改革的方向及回應，希望林佳龍促成家屬與行政院對話，讓台鐵改革、事故後續處遇，能夠實質推進。

林佳龍也在臉書發文，表示會在尊重家屬訴求的情況下，盡全力協助推動台鐵改革的工作，全面體檢台鐵，推動各項必要的改革工作。

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林佳龍發文指出，事隔八個月再次見到家屬，心中仍是悲痛。卸任之後，雖然沒有任何官職，他卸任前曾說「未來將以一個交通志工的身分，持續關心交通政策發展與運輸安全」，他沒有忘記這個承諾，「也很感謝家屬仍願意信任我們、傾訴內心的傷痛與對國家的期盼」。

林佳龍發文寫道，就在見面前幾天，台鐵頻出事，無疑是家屬與生還者的巨大的打擊，「他們問，難道政府提供一個『安全的台鐵』竟是這麼困難的事？今天見面的過程，心中很沉重」。

「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀說，這些日子以來，奔走在台鐵、交通部之間，迫切疾呼政府落實台鐵改革、卻怎麼樣也得不到一個明確的改革方向與後續因應，政府部門卻像是「失憶了」一般忘記承諾的「改革」，不僅沒有進步反而頻傳事故。

陳孟秀說，四處求告無門的情況下，因此寫信給前部長林佳龍，「希望能架起我們與府院溝通橋樑，有望促成台鐵改革，讓台灣的鐵路安全重見曙光，造福全民」。

陳孟秀更貼出寫給林佳龍的信件兩點訴求，包括「要真相、制度性的改革」、「要求政府與台鐵付出更多，台鐵的和解方案理應納入懲罰性概念，以逐次事故提高賠償，或可將部份賠償金用於制度性的改善」。

自救會指出，除了林佳龍的善念，更需要的是他的勇氣，「除了為過去負起政治責任，我們更需要的是您為未來負起領導的責任。」

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