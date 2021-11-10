太魯閣號事故包商被求償9億 律師：台鐵也有過失責任

太魯閣號事故釀成49死、超過200人受傷，台鐵向承包商東新營造、李義祥等人求償9億元，律師認為台鐵也有過失，希望法院駁回台鐵請求。（資料照）

2021/11/10 19:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號在今年4月2日撞擊工程車事故，造成49人罹難、超過200人受傷，台鐵向承包商東新營造、李義祥等人求償9億元，花蓮地方法院民事庭今天舉行準備程序，被告律師認為台鐵也有過失，希望法院駁回台鐵請求，下一次準備庭預計明年2月開庭。

台鐵局向李義祥等人提告求償的民事賠償庭，今天下午3點在花蓮地院民事第一法庭開庭，台鐵委任律師以台鐵計算的機務、工務、運務、電務、旅客損害等各方面計算，合計要求東新營造、李義祥、義祥工業社等人及合夥人賠償9億多萬元，台鐵並提供擔保執行假扣押。

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而李義祥還有東新營造等被告委任律師則主張，工程便道原本就是台鐵平常維護鐵道設施的便道，設計圖中就沒有要求在工程便道上設置護欄，加上台鐵局花蓮工務段主辦工程司、委外公司專案經理也都一併遭檢方起訴，顯然檢方也認為台鐵在此事故中也有過失，主張台鐵與有過失，希望減少或者免除被告的賠償責任。

由於本案不管是被告、被害人相當多，加上民事損害賠償內容專業、複雜，金額龐大，目前仍在準備程序階段，雙方律師針對雙方整理的爭點提交給法院，準備程序完成後，接著才會進入言詞辯論，法官諭知下次準備程序為明年2月開庭。

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