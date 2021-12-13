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    國民黨遊行喊「要吃台灣豬」 林靜儀困惑：一直都是啊

    國民黨遊行時喊「我們要吃台灣豬」，林靜儀表示，進口豬今年至今只佔11％，美豬更只有3.3％，不解為何要在雨中喊到處買得到的東西。（記者陳建志攝）

    國民黨遊行時喊「我們要吃台灣豬」，林靜儀表示，進口豬今年至今只佔11％，美豬更只有3.3％，不解為何要在雨中喊到處買得到的東西。（記者陳建志攝）

    2021/12/13 17:56

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨昨天（12日）遊行時喊出「我們要吃台灣豬」，台中第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀今天說，今年到現在進口豬只占11％，其中美豬只有3.3％，換算下來在台灣買到美國豬肉的機會只有 0.36%，而且萊劑檢出是0，強調我們一直都是吃台灣豬，不知道國民黨為什麼要在雨中喊到處買得到的東西。

    林靜儀今天表示，要吃台灣豬，帶著錢在菜市場隨便買都買得到，台灣豬肉市場，台灣本土豬肉佔89%，進口豬佔11％，其中美豬只有3.3％，食藥署的肉品儀表板中，到今天為止，進口豬肉含萊克多巴胺的檢出批數更是「0」，沒想到國民黨昨天在台北遊行卻喊出「我們要吃台灣豬」，無法理解為何要在雨中吶喊一個到處買得到的東西。

    林靜儀也說，近期針對公投已經出現許多離譜的說法，像是果蠅吃了萊劑會尿道結石、男性萊豬吃多睪丸會變小等等，萊劑明明是類似支氣管擴張劑的結構，卻扭曲成興奮劑甚至毒品，都是非常偏差的資訊。

    林靜儀表示，台灣人吃了美國牛肉9年，沒有發生問題，無法理解一樣有政府把關、科學標準的萊豬卻被說成毒豬，強調公投明明是嚴肅的政策決定，更是消耗龐大國家人民資源在進行政策討論，卻變成各種謊言、錯假消息甚至特定人物的政治舞台，這些胡扯的內容、滿天飛的錯假資訊實在令人憤怒。

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