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    國民黨遊行反萊豬 農業學者點出最大荒謬：豬農不見了

    國民黨日前在自由廣場前舉辦「我同意！YES大遊行！」。（資料照）

    國民黨日前在自由廣場前舉辦「我同意！YES大遊行！」。（資料照）

    2021/12/13 13:06

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨昨天在台北市自由廣場舉辦「我同意！YES大遊行！」，號召支持者上凱道對執政黨表達不滿，國民黨主席朱立倫、馬英九等人大聲疾呼，要用選票決定「我們要吃台灣豬！」

    長期關心台灣農業的前明道大學校長、農業博士陳世雄深度觀察這場遊行，他說，依現有民調「反萊豬」最有可能過關，照理國民黨應該大力動員豬農上街頭，但遊行的隊伍中竟看不到「豬農組織」，因為豬農早已認清國民黨不是在搞「食安」、為豬農請命，而是在搞「政治鬥爭」。

    陳世雄說，1988年台灣要加入WTO，擴大開放美國農產品進口台灣，引發有史以來最大的農民抗爭「520運動」，該運動主體是農民，事過境遷，國際稻米、菸、酒得以銷到台灣，但台灣更高價值的電子產品得以銷往國際，他強調，國際貿易是大勢所趨，有犧牲也有獲得，台灣是出口導向國家，一定要抓大放小，這是執政者的遠見與智慧。

    他說，國民黨的遊行看不到「豬農組織」，可見得國民黨的訴求被豬農「看破手腳」，理論上「反萊豬」，豬農會獲利，全台養豬團體一定會全面站出來，支持國民黨的訴求，給予民進黨壓力才對，但整個活動現場「養豬團體」不見了，18日就要公投了，連搞個遊行都弄得「政治味」十足，台上講者都是政治人物而不是豬農，真是無比荒謬。

    以生產「優酪豬」獲得農委會神農獎的彰化豬農吳文元說，豬農早已有「美國豬遲早要進來的體認」，既然要進來躲不掉，「大家就來拚一拚」，這是豬農轉型的契機，包括冷鏈的建立，外銷市場的開拓，政府該做的是讓消費者認識到「台灣豬的價值」，如果國人都接受台灣豬，很自然商人就不會引進美國萊豬。

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