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    侯友宜核四立場被黨內攻擊 蔡詩萍：國民黨問題大了！

    新北市長侯友宜在「重啟核四」公投案被質疑與國民黨中央不同調，引來同黨人士不滿。（資料照）

    新北市長侯友宜在「重啟核四」公投案被質疑與國民黨中央不同調，引來同黨人士不滿。（資料照）

    2021/12/13 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市長侯友宜在「重啟核四」公投案被質疑與國民黨中央不同調，引來部分黨內人士不滿。資深媒體人蔡詩萍今天（13日）反問，「侯友宜的『核四立場』有改變過嗎？反倒是國民黨中央態度反覆、立場變化」，相信現在看在很多人眼裡，國民黨中央這種處理「高層次戰略」的輕忽輕率，只能令人嘆息。他還說，多次民調已經證明，民進黨雖然滑落，仍遙遙領先國民黨，而中立選民增加也沒有轉向藍營的趨向，「這說明了什麼？國民黨的問題可大了」！

    蔡詩萍今日在臉書PO文表示，侯友宜應該覺得莫名其妙，擔任新北副市長8年、市長3年以來，他的立場沒改變過，核四議題在新北市始終有一貫的政策，有一貫的原則，侯市長繼續做自己，他有什麼「核四難題」呢？反倒國民黨中央，在面對核四公投這議題時，起了態度的反覆，以及立場的變化。

    蔡詩萍說，四大公投從一開始到現在，就是「反萊豬」、「公投綁大選」是國民黨發動的，而「重啟核四」、「護藻礁反三接」是民間發起的，國民黨一開始的基調也是積極推動反萊豬、公投綁大選，對民間兩項公投則採取協助樂觀其成的立場。

    蔡詩萍認為，一開始的戰略無疑是正確的，反對黨與民間團體分進合擊，讓執政黨既感受反對黨的壓力，亦面對民間團體的不滿，更何況，對「核四議題」，國民黨執政過，在中央，在地方，都存在「核四的矛盾」，怎會不知道自己的「先天不足」，以及，淪為在野黨後，動員條件與政治資源不足的「後天失調」呢？

    但是，蔡詩萍說，國民黨中央竟然反其道「轉彎了」，把民間推動的兩個公投也攬在自己的帳下，卻渾然不知自己種下了「內部矛盾」擴大為「外部矛盾」的危機。而且，國民黨中央立即要面對的，的確是民進黨攻擊方所一刀切入的，朱立倫市長與朱立倫主席的「昨是今非」或「今是昨非」之矛盾，而且很顯然，存在著黨中央與最大地方諸侯之間，「嚴重溝通不良」的尷尬，這尷尬，隨國民黨內越來越激化的深藍聲浪，被形諸於公開的叫罵，公開的羞辱，但黨中央卻毫無能力可以轉圜。

    蔡詩萍說，在敏感的「核四週邊有事」的範圍內，藍營執政的縣市，或有機會奪回執政的縣市，政治人物都不太願意對核四「硬表態」，這現實就應該要有「足夠的政治智慧」，給他們一些空間，沒有這個政治智慧，卻任由藍營名嘴，或主張核四重啟的人士，謾罵攻擊不表態的地方諸侯，這根本是黨中央的失職！而且是，嚴重的失職！

    蔡詩萍最後說，相信看在很多人眼裡，國民黨中央這種處理高層次戰略的輕忽輕率，以及，繼續被「黨內分貝很吵，社會觀感很差」的深藍綁架，將注定未來的政黨競爭，藍營只能令人嘆息！多次民調已經證明了，民進黨雖然滑落，但仍遙遙領先國民黨，而中立選民的增加，也沒有轉向藍營的趨向，「這說明了什麼？國民黨的問題可大了！」

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