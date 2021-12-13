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    吃萊豬「佛仔會縮去」引爭議 謝龍介嗆「來辯論啊！」

    謝龍介宣稱萊豬吃多了「佛仔會縮去」，強調他是有根據的，並嗆聲「不然來辯論啊！」（記者蔡文居攝）

    謝龍介宣稱萊豬吃多了「佛仔會縮去」，強調他是有根據的，並嗆聲「不然來辯論啊！」（記者蔡文居攝）

    2021/12/13 13:29

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員謝龍介於本月11日在高雄舉辦的公投說明會，宣稱萊豬吃多了「佛仔會縮去（睪丸會變小）」，引發爭議，被批評沒有科學根據。謝龍介今天出面說明，強調他的說法是有根據的，「沒錯！是要吃很多才會這樣。」但我們要吃的是豬心等內臟，萊劑的濃度較高，「那怎麼不會萎縮呢？」並嗆聲「不然來辯論啊！」

    謝龍介說，他上週六到高雄公投宣講，他是說叫他太太以後不要再做豬肉的料理，因為開放萊豬進口後，若吃太多萊豬，「佛仔會縮去」，他都快嚇死了。這說法，也引起台下群眾的共鳴，場面熱絡。

    對於外界質疑他的說法沒有科學根據，謝龍介說，他是根據歐盟於2009年有一個安全評估報告當中，有一篇文獻，研究者就是用10億分之一濃度的萊克多巴胺，每天持續餵食大白鼠，結果發現，實驗的對照組，雄鼠的睪丸明顯萎縮。

    他說，豬內藏的萊劑殘留比豬肉還多，如果他太太燉煮豬心食補，吃不完，剩下一半就變成他來吃，因豬心等內臟的萊劑濃度較高，如果吃多了，「那怎麼不會萎縮呢？」

    至於，有人質疑國民黨多位赴美國留學的人睪丸有變小嗎？謝龍介說，那是兩碼事，美國萊豬有標示，台灣為何不能標示？「所以1450，不要這樣跟攻擊我，這個沒有用啦！要不然可以出來辯論啊！」

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