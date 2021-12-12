鄭文燦：國民黨反萊豬公投，在台美談判放石頭

立法委員鄭運鵬今天上午在蘆竹區五福夜市舉行「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，市長鄭文燦到場呼籲民眾用「四個不同意」打醒國民黨。（記者謝武雄攝）

2021/12/12 12:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕立法委員鄭運鵬今天上午在蘆竹區五福夜市舉行「四個不同意、台灣更有力」公投說明會；桃園市長鄭文燦更痛批，國民黨反萊豬公投只是製造台美之間障礙，在台美談判放塊石頭，事實上，根據專家研究每個人每天吃10公斤萊豬、連續吃1年，身體才會出問題，這根本是不可能的事情，呼籲選民用「四個不同意」打醒國民黨。

這場「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，是於上午10點在蘆竹區五福夜市，吸引大批民眾到場支持，除鄭文燦、鄭運鵬外，民進黨籍議員郭麗華、劉勝全也都輪番上陣，呼籲1218四個公投案都投不同意，給國民黨一個教訓。

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鄭文燦說，國民黨政府於7年前封存核四，如今要重啟，不僅要耗費800億元，也要浪費10年時間，與其如此乾脆重蓋一間電廠，事實上，台灣好不容易關掉幾座核電廠、燃煤電廠，轉而開發天然氣電廠，我們不能再走回頭路。

此外，國民黨執政期間因封存核四，決定擴建大潭電廠，在藻礁上規劃200多公頃開發範圍，他上任後花了很多心力才縮為23公頃，兼顧環保、經濟，結果國民黨跳出來反對，根本就是來亂的。

鄭文燦表示，過去馬政府開放美牛進口，萊劑殘留容許值部分，美豬不僅與美牛相同，也與美國國內標準一致，日、韓等國家都能接受美豬，朱立倫說「拒絕美豬」不影響台美關係，根本是不可能的事情。

鄭運鵬表示，台灣就像一家大公司，民眾就像股東，可以決定公司未來走向，「四個不同意」，才能讓台灣走向正確的道路；面對國民黨搗蛋式的公投案，民進黨拜託國人要踴躍投票，四張都投不同意票，就是支持肯定政府的好政策和現在台灣的好成績。

立法委員鄭運鵬在蘆竹區五福夜市舉行「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，現場湧入大批支持者。（記者謝武雄攝）

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