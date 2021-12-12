為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    謝龍介稱萊豬吃多睪丸會變小 作家：沒有科學根據

    謝龍介昨日到高雄宣講公投，但演講過程卻語出驚人聲稱，他聽說若多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮（台語，意指睪丸會變小）」，聽到都快嚇死。（資料照）

    謝龍介昨日到高雄宣講公投，但演講過程卻語出驚人聲稱，他聽說若多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮（台語，意指睪丸會變小）」，聽到都快嚇死。（資料照）

    2021/12/12 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將於18日進行投票，針對反萊豬公投，國民黨台南市議員謝龍介昨稱他聽說，多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮（台語，意指睪丸會變小）」，聽到都快嚇死。對此作家顏擇雅今上午發文，表示並未發現有任何科學論文支持這項說法，反而是另外兩種常用的添加劑，曾被科學證實有讓實驗老鼠睪丸縮小，但台灣並未禁止，她為此直言，政府當然應該為食品安全把關，但不該是全禁，否則可樂與珍奶都不能喝，護膚產品與清潔劑也都不能用了。

    綜合媒體報導，謝龍介昨日到高雄宣講公投，但演講過程卻語出驚人聲稱，去年宣布開放萊豬以後，他就和太太說家裡不要再煮豬肉了，因為他聽說若吃太多萊豬，「佛仔會縮去」，聽到都快嚇死了。他並稱可以在海港區設一間萊豬加工廠，將進口的萊豬肉運去加工廠製成台灣貢丸、台灣漢堡，然後再賣回去給美國小孩吃，如果美國人都不敢吃，那怎麼能要求台灣人吃。

    作家顏擇雅今上午則在臉書發文，表示她利用關鍵字搜尋，並沒有發現任何科學論文證實「萊豬會導致睪丸縮小」，質疑謝的說法沒有根據。她也表示改用其他關鍵字搜尋，則是找到4-Methylimidazole（4-MEI，四-甲基咪唑）和Butylparaben（對羥苯甲酸丁酯）這兩種添加劑，經科學證實會導致有些實驗鼠睪丸縮小，但這兩種添加劑，一種是蛋糕，飲品常用的焦糖色素，另一個則是生活中常用的化妝品，清潔劑的防腐劑兼殺菌劑。

    顏擇雅說，這兩種添加劑，都是長期且大量的使用可能導致睪丸縮小的，但目前台灣沒禁，只是制定劑量標準，「那我們今天有什麼理由要禁萊克多巴胺？離奇的是只禁豬不禁牛？我如果是台灣的經貿談判代表，真的不知要怎麼理直氣壯，怎麼自圓其說。」

    顏擇雅也說，政府當然應該為食品安全把關，但所謂把關，是根據科學證據，訂出安全的劑量標準，而不是全禁。要是全禁，大家就可樂與珍奶都不能喝，護膚產品與清潔劑都不能用了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫諷賴清德開「賴記藥局」 酸陳吉仲是推銷員
    2021/12/04 17:38

    朱立倫諷賴清德開「賴記藥局」 酸陳吉仲是推銷員
    新證據顯示萊劑具「神經毒性」 民團促政府暫停進口萊豬
    2021/11/26 16:41

    新證據顯示萊劑具「神經毒性」 民團促政府暫停進口萊豬

    蘆洲九揚來了！首推就推公園指標案
    朱立倫嗆乾脆開放萊劑 陳吉仲反擊：日本模式創市佔新高
    2021/11/25 09:46

    朱立倫嗆乾脆開放萊劑 陳吉仲反擊：日本模式創市佔新高
    「沒講萊劑是保健食品」 陳吉仲：國內不使用政策不變
    2021/11/24 19:43

    「沒講萊劑是保健食品」 陳吉仲：國內不使用政策不變
    萊劑被比喻為保健食品 朱立倫：超級荒謬
    2021/11/24 16:58

    萊劑被比喻為保健食品 朱立倫：超級荒謬
    稱「吃萊豬是萊牛7倍」挨轟 蔣萬安反批綠營：不標示萊劑枉顧食安
    2021/11/16 17:12

    稱「吃萊豬是萊牛7倍」挨轟 蔣萬安反批綠營：不標示萊劑枉顧食安
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播