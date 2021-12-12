謝龍介稱萊豬吃多睪丸會變小 作家：沒有科學根據

謝龍介昨日到高雄宣講公投，但演講過程卻語出驚人聲稱，他聽說若多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮（台語，意指睪丸會變小）」，聽到都快嚇死。（資料照）

2021/12/12 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將於18日進行投票，針對反萊豬公投，國民黨台南市議員謝龍介昨稱他聽說，多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮（台語，意指睪丸會變小）」，聽到都快嚇死。對此作家顏擇雅今上午發文，表示並未發現有任何科學論文支持這項說法，反而是另外兩種常用的添加劑，曾被科學證實有讓實驗老鼠睪丸縮小，但台灣並未禁止，她為此直言，政府當然應該為食品安全把關，但不該是全禁，否則可樂與珍奶都不能喝，護膚產品與清潔劑也都不能用了。

綜合媒體報導，謝龍介昨日到高雄宣講公投，但演講過程卻語出驚人聲稱，去年宣布開放萊豬以後，他就和太太說家裡不要再煮豬肉了，因為他聽說若吃太多萊豬，「佛仔會縮去」，聽到都快嚇死了。他並稱可以在海港區設一間萊豬加工廠，將進口的萊豬肉運去加工廠製成台灣貢丸、台灣漢堡，然後再賣回去給美國小孩吃，如果美國人都不敢吃，那怎麼能要求台灣人吃。

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作家顏擇雅今上午則在臉書發文，表示她利用關鍵字搜尋，並沒有發現任何科學論文證實「萊豬會導致睪丸縮小」，質疑謝的說法沒有根據。她也表示改用其他關鍵字搜尋，則是找到4-Methylimidazole（4-MEI，四-甲基咪唑）和Butylparaben（對羥苯甲酸丁酯）這兩種添加劑，經科學證實會導致有些實驗鼠睪丸縮小，但這兩種添加劑，一種是蛋糕，飲品常用的焦糖色素，另一個則是生活中常用的化妝品，清潔劑的防腐劑兼殺菌劑。

顏擇雅說，這兩種添加劑，都是長期且大量的使用可能導致睪丸縮小的，但目前台灣沒禁，只是制定劑量標準，「那我們今天有什麼理由要禁萊克多巴胺？離奇的是只禁豬不禁牛？我如果是台灣的經貿談判代表，真的不知要怎麼理直氣壯，怎麼自圓其說。」

顏擇雅也說，政府當然應該為食品安全把關，但所謂把關，是根據科學證據，訂出安全的劑量標準，而不是全禁。要是全禁，大家就可樂與珍奶都不能喝，護膚產品與清潔劑都不能用了。

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