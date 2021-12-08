反萊豬公投若過 前美國印太助理部長：台美關係恐走回頭路

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（圖右）上趙怡翔直播節目時說，反萊豬公投如果通過，台美雙邊關係可能因此走上回頭路。（趙怡翔提供）

2021/12/08 20:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕前駐美國代表處政治組長趙怡翔今天邀請前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）上直播節目，討論台美經濟安全以及萊豬公投可能對台美關係產生的影響。薛瑞福指出，若台灣透過公投翻轉現行政策，他擔心不但會影響台美貿易關係，台美雙邊關係可能因此走上回頭路。

趙怡翔說，蔡總統去年8月宣布將開放含有萊劑的豬肉輸台，而薛瑞福以美國2049計畫研究所主席的身分，立刻發表聲明提到，這項決定「解決美國貿易代表署對於台灣進口政策的首要關切事項」，他期待薛瑞福能進一步分析開放萊豬進口這個決定的重要意涵，以及如果本案最終再由公投推翻可能會造成的影響。

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會談中，薛瑞福肯定蔡總統作出的艱困決定，他說，美方認為本案獲得改善，才可能進行自由貿易對話及其他提升雙邊貿易關係的作為。至於公投案可能造成的影響，薛瑞福說，他擔心這不但會影響台美貿易關係，也會對台美整體的政治關係造成負面效應。

薛瑞福說，台灣是美國第九大貿易夥伴，在農業貿易方面更排名第六，雖然過去雙方曾在智慧財產權保護等方面面臨貿易爭端，但都已透過對話及修法改善。但雙方過往遲未能解決的為農業產品方面的爭議，因此他認為蔡總統開放萊豬進口是政治勇氣的展現，而做出這選擇是為了提升台美關係，以及提升台灣作為好地球公民的角色。

薛瑞福強調，基於美國一貫立場，萊豬議題是必須解決的重大障礙，此議題需要先獲得改善及解決，美方才可能進行進一步的自由貿易對話及其他提升雙邊貿易關係的作為。但如果最終台灣透過公投翻轉現行政策的話，他擔心這不但會影響台美貿易關係，也會對我們整體的政治關係造成負面效應。台美雙邊關係可能因此走上回頭路。

薛瑞福：台灣不應做出會讓自己更加孤立的決定

薛瑞福也提到，台灣現在面臨來自北京的各項壓力及企圖孤立台灣的狀況下，不應做出會讓自己更加孤立的決定。反而，台灣應該做出會強化夥伴關係，以及強化自己在區域及世界地位的選擇。台灣與理念相近國家建立更密切的貿易夥伴關係也將彰顯台灣在區域及全球議題上扮演的重要角色，提升各國維護台海安全的信念與決心。

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