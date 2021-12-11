反萊豬公投很危險！陳吉仲：大家幫忙不同意 讓台灣能走出去

農委會主委陳吉仲今天至南投縣埔里鎮仁愛公園宣講四大公投不同意，火力集中「反萊豬進口」公投，呼籲民眾投不同意。（記者佟振國攝）

2021/12/11 19:17

〔記者佟振國／南投報導〕四大公投12月18日就要投票，農委會主委陳吉仲今天下午特別到南投縣埔里鎮宣講，呼籲民眾都投不同意，他說，其他3項公投案大家努力一點，一定是「不同意」會贏，只差「反萊豬公投」很危險，需要民眾幫忙支持，讓台灣能夠更發展，更能走出去。

「重啟核四」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「反萊豬進口」四大公投下週就要投票，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天起一連3天舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，首場今天下午在埔里鎮仁愛公園舉行，邀請農委會主委陳吉仲宣講。

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陳吉仲說，其他3項公投案，大家只要努力一點，一定是「不同意」會贏，但是目前「反萊豬進口」公投案很危險，需要大家的幫忙。

他說，國民黨甚至恐嚇人民說只要萊豬開放進口，國內的養豬產業就會「去了了」，價格大崩盤，但他可以拍胸脯保證，只要大家配合，把相關工作做好，開放絕對百分之百沒問題，結果萊豬開放進口已經12個月，大家還是會買台灣豬肉，比例高達93％，是有史以來最高的，豬價也是口蹄疫疫情以來最好的，所以豬農完全都沒有受影響。

陳吉仲指出，目前世界有109個國家已經開放萊豬了，因此萊豬進口不是食品安全問題，而是國家是要前進還是後退的問題，目前台美關係是最好的時候，若「反萊豬公投」的同意票多於不同意票，台灣與美國的關係是要倒退的，總統對國際的承諾也要跳票了，對台灣加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」會有不良影響，若台灣無法參與其中，對其他會員國的經貿都會受阻。

陳吉仲說，如果這些市場台灣都進不去，難道要去中國市場嗎，尤其中國今年2月不按國際遊戲規則，片面禁止台灣鳳梨進口，理由是有介殼蟲，日本則是循遊戲規則以燻蒸方式後進口，買了1萬8000噸，購買價格是外銷中國的1倍，所以今年鳳梨產地價格比去年、前年要好，今年的「鳳梨事件」即代表如果走入中國市場，台灣的命運就被中國掌控，台灣的未來市場只剩中國，就真的太危險了，台灣人民絕不容許這種情形發生。

蔡培慧（左3）、陳吉仲（左4）及大埔里地區鄉鎮長、縣議員等人共同比出公投四個不同意的手勢。（記者佟振國攝）

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