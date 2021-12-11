反萊豬公投很危險！陳吉仲：大家幫忙不同意 讓台灣能走出去
〔記者佟振國／南投報導〕四大公投12月18日就要投票，農委會主委陳吉仲今天下午特別到南投縣埔里鎮宣講，呼籲民眾都投不同意，他說，其他3項公投案大家努力一點，一定是「不同意」會贏，只差「反萊豬公投」很危險，需要民眾幫忙支持，讓台灣能夠更發展，更能走出去。
「重啟核四」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「反萊豬進口」四大公投下週就要投票，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天起一連3天舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，首場今天下午在埔里鎮仁愛公園舉行，邀請農委會主委陳吉仲宣講。
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陳吉仲說，其他3項公投案，大家只要努力一點，一定是「不同意」會贏，但是目前「反萊豬進口」公投案很危險，需要大家的幫忙。
他說，國民黨甚至恐嚇人民說只要萊豬開放進口，國內的養豬產業就會「去了了」，價格大崩盤，但他可以拍胸脯保證，只要大家配合，把相關工作做好，開放絕對百分之百沒問題，結果萊豬開放進口已經12個月，大家還是會買台灣豬肉，比例高達93％，是有史以來最高的，豬價也是口蹄疫疫情以來最好的，所以豬農完全都沒有受影響。
陳吉仲指出，目前世界有109個國家已經開放萊豬了，因此萊豬進口不是食品安全問題，而是國家是要前進還是後退的問題，目前台美關係是最好的時候，若「反萊豬公投」的同意票多於不同意票，台灣與美國的關係是要倒退的，總統對國際的承諾也要跳票了，對台灣加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」會有不良影響，若台灣無法參與其中，對其他會員國的經貿都會受阻。
陳吉仲說，如果這些市場台灣都進不去，難道要去中國市場嗎，尤其中國今年2月不按國際遊戲規則，片面禁止台灣鳳梨進口，理由是有介殼蟲，日本則是循遊戲規則以燻蒸方式後進口，買了1萬8000噸，購買價格是外銷中國的1倍，所以今年鳳梨產地價格比去年、前年要好，今年的「鳳梨事件」即代表如果走入中國市場，台灣的命運就被中國掌控，台灣的未來市場只剩中國，就真的太危險了，台灣人民絕不容許這種情形發生。