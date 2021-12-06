舉泰國前車之鑑 矢板明夫：反萊豬過關恐觸發「台美貿易大戰」

矢板明夫今（6日）舉泰國長期拖延開放萊豬進口而被美國制裁為例，表示台灣若拒絕萊豬有可能觸發「台美貿易大戰」，更直言台美的信任關係降低「某群人最高興」。（資料照）

2021/12/06 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將於18日登場，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫日前曾說過「反萊豬」公投攸關台灣未來生死，今（6日）又舉泰國長期拖延開放萊豬進口而被美國制裁為例，表示台灣若拒絕萊豬有可能觸發「台美貿易大戰」，更直言台美的信任關係降低「某群人最高興」。

矢板明夫在臉書表示，最近很多人關心中國會不會武力犯台？他認為雖然最近中共政權對台灣不斷文攻武嚇，但其政治目的遠遠大於軍事目的，真正打過來的可能性是極低的。

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「如果問中國想不想打台灣，那答案絕對是肯定的。」矢板明夫說，中共從建國那一天起，歷代領導人沒有一個不想武統台灣，但是70多年來，「為什麼還沒有打過來？原因很簡單，就是擔心美國的介入，美國一旦介入，中國很可能失敗」。

矢板明夫指出，近幾年隨著台灣國際地位提高，以及台美關係的發展，美國的民意普遍支持台灣，「今天，如果台灣海峽發生戰事，美國介入的可能性是歷史上最高的」，在美國主導下日本、印度、澳洲以及歐洲的英法德，也紛紛表示關心台海的安全和平；加上台灣的國軍也在努力提升戰力，枕戈待旦，惡人無膽的習近平在今天的國際形勢下，是絕不敢輕易對台灣採取軍事行動。

矢板明夫分析，12月18日的公投，台灣民眾要投票決定的不是應不應該對美國產的萊豬開放市場，而是去年已決定打開的市場要不要關閉的問題；對某國的特定產品關閉市場，在國際關係的術語上叫「經濟制裁」，一旦發動，一定會有很多美國人詫異「我們對台灣這麼好，台灣為什麼制裁我們？」

矢板明夫更舉例，泰國去年底因為長期拖延開放符合安全標準的萊豬進口而被美國制裁，價值240億台幣的泰國商品被取消了關稅優惠，「台灣如果拒絕萊豬，有可能觸發台美貿易大戰，也必然引起美國民眾對台灣的不滿」。

矢板明夫最後意有所指地說，「台美的信任關係降低，什麼人最高興？不言自明」。

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