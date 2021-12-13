好想贏韓國！ 陳吉仲：萊豬不能走回頭路

農委會主委陳吉仲重申，反萊豬公投的結果將直接影響台灣往後的經貿發展及國際生存的空間，「為了不輸南韓，週六請大家務必一起投下不同意票！」（資料照）

2021/12/13 16:44

〔記者邱芷柔／台北報導〕繼台灣、中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，南韓財政部首長今也表示將申請加入。農委會主委陳吉仲指出「我們都一直很想贏韓國，這次也要贏韓國！」他強調，誰能更早一步加入CPTPP，關係到誰能更早取得關稅及投資優勢，以及經貿談判的先手權，南韓的表態，顯示台灣應儘早加入CPTPP的必要性及迫切性。

台灣四大公投12月18日投票日將至，針對「反萊豬」公投，陳吉仲今（13日）再度於臉書發聲，陳吉仲說，南韓經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基今天在第266次對外經濟長官會議上表示，政府將推進與各會員國間的廣泛諮商，以促成申請加入CPTPP。他直言，南韓長期以來在多項產業上都是台灣競爭激烈的對手，加入CPTPP台灣要贏韓國，反萊豬公投必須投下不同意。

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CPTPP目前共有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯，成員國人口規模將近5億、占全球7%，總GDP超過11兆美元、占全球13.1%，貿易值占逾我國貿易總值24%，對我參與區域經濟整合十分關鍵。

陳吉仲近一步說明，Codex在2012年通過了萊克多巴胺的安全容許量，南韓立即在同年參考國際標準，訂定萊劑殘留規範，開放含萊牛豬進口。時至今日，南韓人口5178萬人，每人每年消費美牛4.86公斤、消費美豬3.12公斤，多年來從未傳出任何因含萊肉品導致的食安事件。

陳吉仲強調，面對萊牛萊豬，台灣和南韓、日本的策略都一樣，進口遵循國際標準，國內維持不允許使用萊劑以作出市場區隔，既能符合全球經貿的遊戲規則，又能保護國內產業，消費者也有選擇的自由。日本已經是CPTPP的會員國，多年遵守國際標準的南韓也擁有入會的優勢，台灣今年起也已依國際標準開放萊豬進口，如果政策又走回頭路，就會比南韓更難加入CPTPP，也會讓其他會員國對我國能否遵循CPTPP的高標準產生懷疑。

陳吉仲重申，反萊豬公投的結果將直接影響台灣往後的經貿發展及國際生存的空間，「為了不輸南韓，週六請大家務必一起投下不同意票！」

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