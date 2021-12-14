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    顏寬恒批媒體過度監督 林靜儀：難道要對那6個洞視而不見

    林靜儀到龍井東海藝術街拍形象影片。（記者何宗翰攝）

    林靜儀到龍井東海藝術街拍形象影片。（記者何宗翰攝）

    2021/12/14 11:34

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中第二選區立委參選人林靜儀，今天上午到龍井東海藝術街拍形象影片、舉辦客廳會，會後受訪，針對顏家違建遲未拆除表示，顏寬恒當初自己敲下第一塊磚，昨天看到拆除的工作已經幾乎是停工狀態，立法委員自己應該守法，他的家族可以有這麼大的違建不處理，那大家對於他們家、甚至台中市政府都會有非常強烈的質疑，他應該對外說清楚何時拆完。

    對於顏寬恒質疑媒體過度監督、政論節目成「議顏堂」，還依節目攻擊天數列排行榜，林靜儀表示，政論節目其實都有希望顏寬恒能夠上節目去說明，但是他好像沒有，只有針對特定節目有一些說法而已，像是違建的事，「你放6個洞在那邊，還要怪人家討論，難道大家要對那6個洞視而不見嗎？」

    林靜儀說，如果媒體監督的不是事實，那當然非常的有爭議，可是現在媒體所討論的這些都是本於事實的討論，其實昨天看到排行榜之後，在社群媒體上面的討論，反而大家都希望繼續爭取第一。

    針對環團在市議會召開「藻礁投同意，非褐護家園」記者會，林靜儀表示，能源政策是有連貫性的，包含了未來國家發展的需求，未來的能源的轉型、現有機組的延役及退役。環團可以只針對自己要的那個部分，但是在國家政策裡，一定是全面性的討論，不能不負責任的說，「我就是不要這個而已！」

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