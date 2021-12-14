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    首頁　>　政治

    新北公投選民數逾342萬人 新增179處投開票所

    新北市選委會副總幹事黃堯章說明週六舉行的公民投票情形。（記者何玉華攝）

    新北市選委會副總幹事黃堯章說明週六舉行的公民投票情形。（記者何玉華攝）

    2021/12/14 10:14

    〔記者何玉華／新北報導〕全國性公民投票將於12月18日（週六）舉行，新北市選舉委員會指出，新北市有投票權的人數總計342萬7162人，較上一次2018年公投的337萬5513人，增加5萬1649人，而年滿18歲首次具有公民投票案投票資格的「首投族」達11萬1022人；因應疫情降低各投開票所人數，今年新增179處投開票所。

    新北市選舉委員會今（14）日說明公民投票相關規定，這次公投案雖因疫情延後投票日，但投票權人仍以原投票日2021年8月28日前年滿18歲且在中華民國繼續居住6個月以上者，才有投票權資格。

    新北市選委會副總幹事黃堯章表示，投票權人數在12月5日完成統計，新北市投票權人數共有342萬7162人，較2018年的337萬5513人增加5萬1649人，而年滿18歲首次具有公民投票案投票資格者達11萬1022人。

    黃堯章指出，今年共設置2625處投開票所，較2018年公投增加179處，主要是因應疫情關係分散投票人潮，降低排隊投票染疫風險；此次投票人數最多的的是板橋區第986投開票所（中正路的上帝宮廟），人數5463人；人數最少的是石碇區第2342投開票所（民宅），人數為90人。

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