沒投票權心繫公投 高中生自製手舉牌路口宣講感動網友

王姓高中生，因對這次公投感到很憂心，自製手舉牌，獨自一個人在路口宣講，希望大家幫忙投下「四個不同意」。（台灣基進志工提供）

2021/12/13 22:47

〔記者蔡文居／台南報導〕一名還沒有投票權的王姓高中生，因對這次四大公投案感到很憂心，自己製作了公投案的手舉牌，今晚獨自一個人站在路口宣講，希望大家幫忙投下「四個不同意」。台灣基進台南黨部主委李宗霖今晚在臉書發文，述說他今晚遇到的高中生故事，讓網友十分感動，網友紛紛留言說「謝謝你！台灣有希望了！」

李宗霖說，他們今天晚上到台南市文化中心旁的中華東路和崇明路口進行公投宣講，遇到一個高中生，自己製作了公投案的手舉牌，一個人在路口宣講，資訊清楚、論理清晰，讓他很感動。

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李宗霖說，詢問之下，發現他還沒有投票權，但是對這次的公投很憂心，所以要拜託18歲以上的大家幫忙投下4個不同意！「太感人了，這個星期六真的要拜託大家了，18歲以上就能投票喔！」

王姓高中生也在臉書留言說，「謝謝鼓勵～看到國民黨對台灣的無情與摧殘，實在不忍選擇繼續沉默。」「4個不同意，台灣更有力」。

李宗霖受訪說，經了解，王姓高中生在路口進行公投宣講，這已經不是第一次，王姓高中生說他自己看了很多資料，詳細了解四大公投案後，對這次公投結果感到十分憂心，未來也將深深影響台灣未來的走向，自己又沒投票權，因此便自己製作手舉牌，拿一支「小蜜蜂」在路口宣講，至今已宣講4、5次了，希望能為台灣盡自己一點點的力心。

台灣基進台南黨部主委李宗霖（右）與王姓高中生（左）。（李宗霖提供）

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