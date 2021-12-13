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    催票！陳柏惟：支持中國豬和非洲豬瘟就投顏寬恒

    林靜儀競選總幹事陳柏惟在霧峰舉辦的公投和立委補選說明會上，批評顏寬恒火力全開。（記者陳建志攝）

    林靜儀競選總幹事陳柏惟在霧峰舉辦的公投和立委補選說明會上，批評顏寬恒火力全開。（記者陳建志攝）

    2021/12/13 21:14

    ［記者陳建志／台中報導］選戰倒數不到30天，台中市小英之友會霧峰分會昨晚在霧峰舉辦公投和立委補選說明會，吸引數百位鄉親到場，林靜儀競選總幹事陳柏惟站台時火力全開，批評顏寬恒在中央和地方說一套，做一套，強調現在對戰一勝一敗，明年1月9日一定要贏回來，拜託大家支持林靜儀，投下四個不同意。

    陳柏惟表示，很遺憾罷免時沒有把一席守起來，並說看到像台下李茂盛資政已經7、80歲還在為台灣民主奮鬥，自己就很捨不得，但他知道台灣民主是一代一代接力爭取而來，台灣這幾年進步很多，我們一票一票選出台灣的未來，請大家不要怕麻煩，雖然才剛經歷罷免，但接下來還有公投和罷免，懇求大家只要決定大家未來，一定要出門投票。

    陳柏惟更火力全開表示，反美豬公投，如果支持台灣豬和美國豬，那就要票投林靜儀、蓋不同意；如果支持中國豬和非洲豬瘟，那就投給顏寬恒，公投蓋同意票，因為2019年顏寬恒還擔任立委時，在立法院提案進口中國農產品880項，其中就包括中國豬肉，而2019年底中國發生非洲豬瘟疫情，如果當時中國豬開放進口，台灣豬就死光光了。

    陳柏惟表示，自己最討厭這種在中央說一套，在地方做一套的人，強調如果支持中國豬就支持顏寬恒，但是如果要支持台灣豬農，保護台灣的豬肉，保護台灣人民食品安全健康，那就要支持林靜儀，反美豬公投投下不同意。

    陳柏惟表示，在地方都說本土、在地，但在中央都替中國圍事，中國人要來使用健保，也是顏寬恒提案的，若有講錯願意負責，而林靜儀是台灣醫生，在台中地區接生超過7000位嬰兒，因此拜託大家，雖然顏寬恒在地方勤跑紅白帖，但立法委員是在決定國家大事的，不能隨便亂來，希望大家用選票捍衛地方。

    陳柏惟說，三接是為了供應大潭發電廠天然氣，反問大家瓦斯爐放在廚房，會把瓦斯桶放在廁所嗎？相信大家不會，但現在桃園放一個瓦斯爐叫大潭電廠，但瓦斯桶卻放在台中，實在很誇張，但現在顏寬恒卻同意三接遷移，讓人無法認同。

    至於說「在地」、「空降」，陳柏惟說就算自己是空降，也比在地更努力，600天來沒有讓鄉親漏氣，去年立委贏5000票，今年罷免輸4000票，現在還贏1000票，目前對戰一勝一敗，1月9日投票第三場一定要贏回來，拜託鄉親支持林靜儀。

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