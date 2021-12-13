黨內圍攻壓力大 侯友宜連夜發長文：公投搞得像選舉大家都累了

新北市長侯友宜晚間在臉書上發表他對18日公投的看法。（記者林欣漢翻攝侯友宜臉書）

2021/12/13 21:41

首次上稿 20:15

更新時間 21:41

〔記者林欣漢／新北報導〕四大公投將在18日投票，新北市長侯友宜今（13）晚突然在臉書上發表看法，強調「台灣最不需要的就是鬥來鬥去」，「大家在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案」。

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侯友宜說，「我思故我在」，「每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同 ，更在於你的思想」，他認為，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限，「這是彼此尊重，更是自由意志的展現」。

他表示，公投本來從「專業、理性、科學」出發，可以好好論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇，「曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎」？侯友宜感慨：「我相信人民都厭煩了，都累了。」

侯友宜指出，公投法第一條清楚規範「依據憲法『主權在民』之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法」，換句話說，「公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案」。

他認為，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

他表示：「曾幾何時，我們把時間拿來拚政治、拚藍綠，拚到最後讓下一代看不到機會、看不到明天。這些都不是他要做的事，台灣最不需要的就是鬥來鬥去，他只想努力做事、 堅持做對的事， 不靠嘴巴，而是腳踏實地。」

侯友宜以他上個月剛過世的父親為例，強調父親一生平平凡凡地來、安安靜靜地走，就是一個大時代裡平凡的縮影，為了妻小，甘願平凡，做一個賣豬郎，別無他求，只盼能得一個靜好歲月，「這不也是現在國家每一位人民所希望的嗎」？

侯友宜強調，台灣沒有繼續內耗分裂的本錢，幾十年來逐漸失去的是彼此之間那份單純、信賴、團結的感情，「我們要把我們的古意、善良、純樸找回來，一起向前走」！

他說，他到了61歲才首次參選，「為的也是那份從當警察第一天起就想保家衛國的初心」！他告訴自己一定要盡最大的力量守住的人民健康、國家的安定、產業的發展，讓這塊土地上的每一個人歲月靜好、安居樂業。

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