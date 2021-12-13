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    公投倒數黃金週國民黨宣講安排 侯友宜「5度不同意」

    新北市長侯友宜（左二）對四大公投不表態引起國民黨內部分人士不滿，近來也已婉拒多場國民黨宣傳公投的活動；圖為侯友宜今天參加貢寮區田寮洋友善農產品「羽豐米」上市活動。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜（左二）對四大公投不表態引起國民黨內部分人士不滿，近來也已婉拒多場國民黨宣傳公投的活動；圖為侯友宜今天參加貢寮區田寮洋友善農產品「羽豐米」上市活動。（記者俞肇福攝）

    2021/12/13 18:04

    〔記者林良昇／台北報導〕1218四大公投進入最後倒數，國民黨主席朱立倫明（14日）將前往新北市戰車掃街，訴求公投「4個都同意」，身為地主的新北市長侯友宜仍不會現身陪同。據統計，國民黨在公投倒數階段密集安排在雙北的大型場次宣講，侯友宜已對近二週的藍營公投宣講「5度不同意」。

    公投進入倒數階段，國民黨動員掃街活動，朱立倫今到雲林、嘉義宣講，進行戰車掃街，國民黨籍的雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠皆在車上陪同，展現團結氣勢。

    朱立倫明預計將開跋到新北市進行戰車掃街，從新北市新店區開始，經中和、永和，最後抵達板橋。侯友宜已多次在國民黨的大型公投宣講場合神隱，回應不會現身參加，明天陪同朱立倫掃街的將是新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源。

    國民黨12/17守夜 蔣根煌將再面邀侯友宜

    據統計，侯友宜若不現身明日在新北市的戰車掃街，就已經是5度在國民黨大票倉的雙北公投場合缺席，包含12月4日在新北市永和區、12月9日在新北市新莊區的大型公投宣講、12月11日在立法院旁「戰鬥藍」大型公投說明會及12月12日結合秋鬥的公投遊行。

    國民黨在12日17日公投前夜將會舉辦最後造勢宣講，地點在台北市的自由廣場，朱立倫將率人夜宿，守夜至隔日投票日。新北市政府17日當晚預計將舉辦餐敘，據了解，蔣根煌會在餐敘後當面邀約侯友宜參加黨中央的活動，也許侯友宜仍有些微機會參加。

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