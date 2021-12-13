公投遲未表態影響連任？ 侯友宜：有人願意付出是好事

新北市長侯友宜今天前往新北市貢寮區，參加田寮洋友善農產品「羽豐米」上市活動。（記者俞肇福攝）

2021/12/13 14:11

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜今天表示，公投就是讓公民展現想法，這些想法必須聽從很多專家、學者意見及科學論證。當民意做了決定的時候，大家就必須要包容、體諒，攜手前行。有權責的人要負起責任，把優劣點跟民眾述說，讓民眾選擇。

本週六（18日）將進行四項公投案的投票，侯友宜前往核四廠所在地的新北市貢寮區，參加田寮洋友善農產品「羽豐米」上市活動，被問到有關重啟核四的相關問題時，做了上述表示。

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國人關注的核四廠就在新北市貢寮，藍營內部不少人對於侯友宜在公投議題上遲未表態，侯友宜被問到此一問題時說，其實他已經講得非常清楚，核安以及中央要面對核廢料並積極的去處理，才有資格、有能力用核電。

他說，這個態度從一開始到現在都沒有變過。他也相信用這樣的態度，面對核能安全及未來能源的方向，是應有的責任。

侯說，尤其是有權的中央政府，面對核廢料何去何從應該說清楚，面對未來的核安怎麼做。應加強攜手合作，大家全力以赴，守住核安，希望中央快速處理核廢料，讓我們有資格能來談乾淨的能源。

媒體詢問侯友宜，如果四項公投沒有過，會不會影響國民黨明年縣市長提名布局，是不是會有人出來挑戰新北市？

侯回應，台灣最需要的是大家團結在一起，齊心齊力愛中華民國、愛台灣這塊土地。公投是民眾選擇從專業科學論證，展現自由意志，每位公民尊重他的投票權，讓台灣因為有尊重，彼此包容、體諒，大家能夠攜手合作，共創台灣的美好。只要有人能夠願意為新北市付出，大家一起來攜手合作，他都認為是好事。

媒體也關注侯友宜與國民黨主席朱立倫的互動，侯重申公投就是公民展現他的想法，當民意做了決定的時候，大家就必須要包容、體諒，攜手前行。在這過程當中，他樂見大家都能用包容的態度，看待及尊重民意的選擇。

新北市長侯友宜今天前往新北市貢寮區，參加田寮洋友善農產品「羽豐米」上市活動，被媒體記者詢問有關公投議題，侯友宜指出，只要有人能夠願意為新北市付出，大家一起來攜手合作，他都認為是好事。（記者俞肇福攝）

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