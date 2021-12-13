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    藍營公投遊行未見侯友宜、盧秀燕 朱立倫：民進黨就是見縫插針

    國民黨主席朱立倫在雲林縣長張麗善陪同下，在虎尾以車隊宣傳四個公投都同意，台灣更美麗。（記者詹士弘攝）

    國民黨主席朱立倫在雲林縣長張麗善陪同下，在虎尾以車隊宣傳四個公投都同意，台灣更美麗。（記者詹士弘攝）

    2021/12/13 09:39

    〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨主席朱立倫今天在雲林縣長張麗善陪同下，在雲林縣虎尾以車隊掃街，宣導公投「四個都同意，台灣更美麗」，針對昨天新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕雙雙未參加藍營公投大遊行，朱立倫緩頰表示，民進黨現在就是見縫插針。

    朱立倫表示，針對藍營直轄市長未參與公投大遊行，他表示各個縣市長在各個縣市用各種方式來宣揚公投，他很感謝雲林縣長張麗善及後來的黃敏惠市長陪同他宣揚，侯市長則用他的行動來表示對公投的支持，盧市長也多次對各項公投案表達支持，民進黨現在就是見縫插針，造成國民黨彼此的紛擾，國民黨會在最後這幾天全力以赴，不受這些影響。用螞蟻雄兵的方式對抗今天的執政怪獸。

    朱立倫表示，四大公投對台灣未來的健康、民主及拚經濟都很重要，這是為了全台灣人的健康及民主、福利，特別對雲林來說，更是要反萊豬。

    針對昨天台北大停電，朱立倫表示，每次大停電，民進黨都會找出各種理由，但事實上去年台灣就開始缺電，已多次大停電，明年會更缺電，百分之六十五以上的台灣人都耽心缺電危機，我們需認真的面對台灣缺電的事實，如果台灣再缺電下去，誰要來台灣投資？企業如何在台灣發展，台灣經濟怎麼走下去？民進黨擺爛是無法解決的。

    國民黨主席朱立倫在雲林虎尾宣導公投四個都同意，台灣更美麗。（記者詹士弘攝）

    國民黨主席朱立倫在雲林虎尾宣導公投四個都同意，台灣更美麗。（記者詹士弘攝）

    國民黨主席朱立倫在雲林虎尾宣導公投四個都同意，台灣更美麗。（記者詹士弘攝）

    國民黨主席朱立倫在雲林虎尾宣導公投四個都同意，台灣更美麗。（記者詹士弘攝）

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