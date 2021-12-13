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    全黨殺侯獻朱？2願望一次滿足 李正皓：國民黨正上演「宮廷大戲」

    朱立倫（見圖）是前任新北市長；李正皓指出，現在侯友宜的為難，朱立倫應該最清楚。（資料照）

    朱立倫（見圖）是前任新北市長；李正皓指出，現在侯友宜的為難，朱立倫應該最清楚。（資料照）

    2021/12/13 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投投票日將近，新北市長侯友宜在重啟核四案立場與國民黨中央不同調，遭到不少黨內人士批評。對此，政治評論員李正皓指出，有媒體日前民調10大政治領袖，侯友宜排名第1，國民黨主席朱立倫僅第9，「這場鬧劇本質上就是第9名在鬥第1名的宮廷大戲」；他還說，對朱立倫來說，最好的狀況就是這把火繼續燒向侯友宜，這樣「找到公投失敗的戰犯」與「消滅2024年潛在敵人」的兩個願望一次滿足。

    李正皓今日在臉書PO出這張媒體民調十大政治領袖排行，侯友宜看好度排名第1，朱立倫則是第9，在排行倒數第2，李也表示：「為什麼國民黨推公投推到最後會變成全黨殺侯友宜？簡單說這就是倒數第2名的逆襲，白話文就是第9名在鬥第1名。」

    李正皓指出，侯友宜的為難，當過新北市市長的朱立倫應該最清楚，核四廠就在新北市的轄區內，侯友宜如今的定調「沒有核安、沒有核四」完全跟朱立倫當年在當新北市市長如出一徹，朱立倫「前」市長當然知道侯友宜市長如今的無難。

    「匹夫無罪，懷璧其罪！」李正皓說，侯友宜最大的錯誤就是民意支持度比朱立倫高太多，當深藍支持者開始定調侯友宜是這次公投的戰犯時，朱立倫身為黨主席，如果無私的話，最該做的是幫黨內民調最高的政治明星分擔壓力，「但事發至今朱立倫有說過任何一句幫侯友宜緩頰的話嗎？沒有」。

    李正皓表示，對朱立倫來說最好的狀況，就是這把火繼續燒向侯友宜，這樣「找到公投失敗的戰犯」與「消滅2024年潛在敵人」的兩個願望一次滿足，世上還有什麼比這個更划算的政治算計？「這場鬧劇本質上就是第9名在鬥第1名的宮廷大戲，意外嗎？我不意外，因為這就是國民黨」。

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