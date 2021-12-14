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    比公投激烈？民進黨中市議員提名席次明各派系恐拚表決決定

    台中議會明年即將改選，傳民進黨市黨部明天將開執委會決定下屆提名席次建議。（資料照:民進黨黨團提供）

    台中議會明年即將改選，傳民進黨市黨部明天將開執委會決定下屆提名席次建議。（資料照:民進黨黨團提供）

    2021/12/14 06:26

    〔記者唐在馨／台中報導〕四大公投本週六登場，但民進黨台中市黨部明（15）日將召開執委會，據悉將直接決定各選區議員席次提名建議，由於黨內各派系爭議仍大，很可能會出現激烈討論甚至直接表決的可能。

    對此，市黨部主委李天生坦承明天就要決定各選區提名席次，但也表示，最後決定權在中執委，明天先做好初步決定，可以讓想參選者有所依據，大家也不必黨內攻防激烈，如果真有意見再去中執會翻案，據他了解，目前的確有些選區有爭議，他已有心理準備，可能都要投票決定。

    不過，對於明天中執會可能就要投票決定提名席次，有派系要角非常不能認同，表示目前最重要的是本週六登場的四大公投，接下來則是中二選區的立委補選，此時派系先在各選區席次上做表決廝殺，對團結戰力有傷。

    但也有派系人士認為，目前台中市長黨內人選未定，如果市議員的席次也一直未決定，反而無法凝結戰力。

    李天生表示，目前各派系的想法未定，可能要明天開會才能確定，比較有爭論議題浮現的，一個是清水沙鹿梧棲選區，目前有二席議員楊典忠及王立任，是否要提名三席（二男一女），各方看法不同。

    另一個則是潭子大雅神岡，目前有二席議員蕭隆澤及周永鴻，是要提名三席未限定性別，還是提名二男一女？恐怕會動用表決。

    至於后里豐原區原本本屆提三席落選三席，目前只有現任議員謝志忠，下屆提二加一席是一加一席？目前派系共識可能是後者，但未討論都有變數，而西屯區現任者陳淑華及林祈烽，提三席還是維持二席也出現不同聲音。

    李天生表示，目前傾向明天就會討論決定，但是否真的如此，仍待執委會開會才能確定。

    台中議會明年即將改選，傳民進黨市黨部明天將開執委會決定下屆提名席次建議。（記者唐在馨翻攝）

    台中議會明年即將改選，傳民進黨市黨部明天將開執委會決定下屆提名席次建議。（記者唐在馨翻攝）

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