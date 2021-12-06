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    民眾黨違背柯文哲創黨初衷？ 前媒體人掛「公平正義」看板開酸

    前媒體人劉宥廷今懸掛2面「我只想要一場公平正義的選舉」大型看板，開酸並退出民眾黨，將以無黨籍參選到底。（記者陳文嬋攝）

    前媒體人劉宥廷今懸掛2面「我只想要一場公平正義的選舉」大型看板，開酸並退出民眾黨，將以無黨籍參選到底。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/06 13:05

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾黨強調以民眾為本，卻爆出前媒體人劉宥廷入黨參選未果還被停權處分，他質疑民眾黨因人設事、黑箱作業？導致他淪為政治鬥爭下犧牲品，違背台北市長柯文哲創黨初衷，今於左楠區懸掛2面「我只想要一場公平正義的選舉」大型看板，開酸並退出民眾黨，將以無黨籍參選到底。

    前媒體人劉宥廷表示，他從事媒體工作10多年，最了解民眾需求，在左楠區地方鼓勵下，選擇為民服務，且受到民眾黨主席柯文哲感召，選擇加入民眾黨，爭取參選機會。

    劉宥廷指出，他力求遵循黨部規範，9月初送件等待審核，迄今沒有下文，爭取公平競爭機會，民眾黨連協調、民調也不辦，公平正義何在？質疑因人設事、黑箱作業？

    劉宥廷說，他已經準備參選，以民眾黨為標的努力，卻因為臉書上錯置，遭受黨內停權處分，但他也是黨員，為民眾黨宣傳，批評黨內互打，處分不符合比例原則，難道又是因人設事？讓他淪為政治鬥爭下犧牲品。

    劉宥廷說，他是滿腔熱血的年輕人，卻因不懂黨內文化，被打成遍體鱗傷，難道這是市長柯文哲創黨初衷嗎？他決定割袍斷義，促進柯文哲黨內改革，否則難以吸納優秀人才。

    劉宥廷今於左楠區懸掛2面「我只想要一場公平正義的選舉」大型看板，開酸並退出民眾黨，強調不辜負地方期待，將以無黨籍參選到底，有信心打贏選戰。（13:23更新）

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