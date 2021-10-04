民眾黨高雄市議員初選爆爭議 地方人士：難道是因為台積電？

在媒體服務多年的劉宥廷有意挑戰代表民眾黨角逐高雄市左楠區市議員。（劉宥廷提供）

2021/10/04 23:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨高雄市左楠區市議員初選出現兩人競爭，其中一人今（4日）被高雄市黨部點名違反程序，將移送中評會審理違紀事項；當事人喊冤，強調不了解程序、造成誤會，尊重黨部且願意補件；地方人士聯想到是否因為「台積電要來」，想在左楠區參選的人變多了。

民眾黨高雄市黨部今聲明，「針對近日劉宥廷先生擅自創設粉絲專頁，宣稱自己為民眾黨左楠區市議員參選人，經查劉宥廷並未向高市黨部及本黨組織部完成報名及任何參選程序，亦未經選舉決策委員會與中央委員會通過，已違反程序且混淆公眾視聽」。

請繼續往下閱讀...

對此，市黨部要求劉宥廷將粉專下架，並對其「擅自使用本黨名稱、Logo等行為保留法律追訴權，將送中評會審理違紀事項」。

劉宥廷頗感意外，強調因不了解參選程序造成誤會，對地方黨部處置表示尊重，若有需補交文件，願立刻配合。

他說明，8月陸續向黨務人士詢問初選提名制度、並表達參選意願，獲地方迴響，9月1日正式獲得入黨申請批准，成為民眾黨員。

9月7日向地方黨部提交參選簡介資料，卻在1個月後接獲地方黨部聲明部分程序未完成，他說其中環節在哪處卡住？不得而知，若有不備處，還請地方黨部指教，他也將儘速補齊相關資料。

劉宥廷說，高雄是他的故鄉，擔任記者採訪新聞，體悟到民眾生活要的不多，但政府作為總是不夠，所以決定投身地方選舉，把民眾心聲大聲喊出來，也期許自己能為黨在地方開枝散葉，服務更讓民眾感到揪甘心。

對於民眾黨茶壺內風暴，地方人士聯想或許與台積電進駐中油高煉廠（位於楠梓）傳聞有關？不但推升房地產，連帶拉高該選區選舉熱度，除民眾黨黨內出現競爭，台灣基進、時代力量都將推舉人選，國民黨、民進黨也有年輕世代磨刀霍霍，明年底選舉勢必成為高雄焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法