民眾黨高雄市議員初選爆爭議 地方人士：難道是因為台積電？
〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨高雄市左楠區市議員初選出現兩人競爭，其中一人今（4日）被高雄市黨部點名違反程序，將移送中評會審理違紀事項；當事人喊冤，強調不了解程序、造成誤會，尊重黨部且願意補件；地方人士聯想到是否因為「台積電要來」，想在左楠區參選的人變多了。
民眾黨高雄市黨部今聲明，「針對近日劉宥廷先生擅自創設粉絲專頁，宣稱自己為民眾黨左楠區市議員參選人，經查劉宥廷並未向高市黨部及本黨組織部完成報名及任何參選程序，亦未經選舉決策委員會與中央委員會通過，已違反程序且混淆公眾視聽」。
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對此，市黨部要求劉宥廷將粉專下架，並對其「擅自使用本黨名稱、Logo等行為保留法律追訴權，將送中評會審理違紀事項」。
劉宥廷頗感意外，強調因不了解參選程序造成誤會，對地方黨部處置表示尊重，若有需補交文件，願立刻配合。
他說明，8月陸續向黨務人士詢問初選提名制度、並表達參選意願，獲地方迴響，9月1日正式獲得入黨申請批准，成為民眾黨員。
9月7日向地方黨部提交參選簡介資料，卻在1個月後接獲地方黨部聲明部分程序未完成，他說其中環節在哪處卡住？不得而知，若有不備處，還請地方黨部指教，他也將儘速補齊相關資料。
劉宥廷說，高雄是他的故鄉，擔任記者採訪新聞，體悟到民眾生活要的不多，但政府作為總是不夠，所以決定投身地方選舉，把民眾心聲大聲喊出來，也期許自己能為黨在地方開枝散葉，服務更讓民眾感到揪甘心。
對於民眾黨茶壺內風暴，地方人士聯想或許與台積電進駐中油高煉廠（位於楠梓）傳聞有關？不但推升房地產，連帶拉高該選區選舉熱度，除民眾黨黨內出現競爭，台灣基進、時代力量都將推舉人選，國民黨、民進黨也有年輕世代磨刀霍霍，明年底選舉勢必成為高雄焦點。