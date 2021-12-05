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    民眾黨新北新莊宣講 柯文哲：公投淪為意識形態就沒意義

    民眾黨今天在新北市新莊宏匯廣場舉辦「台灣1218眾護台灣嘉年華」活動，黨主席柯文哲（右2）、秘書長謝立功（右1）、立委蔡壁如（左1）及被提名參選新莊選區新北市議員的陳世軒（右2）等人出席。（記者周湘芸攝）

    民眾黨今天在新北市新莊宏匯廣場舉辦「台灣1218眾護台灣嘉年華」活動，黨主席柯文哲（右2）、秘書長謝立功（右1）、立委蔡壁如（左1）及被提名參選新莊選區新北市議員的陳世軒（右2）等人出席。（記者周湘芸攝）

    2021/12/05 19:18

    〔記者周湘芸／新北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天（5日）傍晚到新北市新莊宏匯廣場，出席「台灣1218眾護台灣嘉年華」活動，為公投議題宣講。他表示，民眾黨不會像國民黨、民進黨喊4個圈或4個叉，公投若被訴諸於意識形態就沒有意義，更重要的是過程中的討論。

    民眾黨今安排柯文哲、秘書長謝立功、立委蔡壁如及被提名參選新莊選區議員的陳世軒等人出席活動，以「護藻礁、護食安、護台灣」為口號與民眾互動。

    柯文哲表示，民眾黨不會像國民黨、民進黨喊4個圈或4個叉，若公投只是被訴諸於意識形態，那本身就沒有意義。更希望台灣人不只去投票，更要有能力跟周邊的人進行討論。像是能源問題，主張不蓋核四的要說清楚如何解決缺電問題，主張要蓋的，要說清楚核廢料如何處理。

    柯文哲也說，萊豬問題最重要就是源頭標示清楚，民進黨一直把「反萊豬」就是「反美豬」綁在一起。事實上並非所有美豬都是萊豬，美國出口到歐盟的豬肉就不含萊克多巴胺，不懂為什麼進口台灣的就是萊豬。

    柯文哲強調，政治核心是執行力，他當市長非常清楚，希望公投不僅是投票，而是過程中的論述討論，如果永遠被牽著鼻子走，對國家發展沒有幫助。

    針對台灣民眾黨明年在新北市12選區都推出議員參選人，柯文哲表示，原則上是每個行政區推一個參選人，希望他們有能力爭取社會認同，畢竟政治有世俗的一面，還是要走入群眾被認識、接地氣，把相信的價值理念推銷出去。

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